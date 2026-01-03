T.J. Watt jugará contra Baltimore

Trent Jordan Watt, apoyador estelar de los Pittsburgh Steelers, dijo este viernes que está listo para jugar el domingo ante los Baltimore Ravens, luego de la cirugía que reparó una lesión pulmonar que lo mantuvo fuera tres partidos.

"Me siento muy bien. No podría haber dicho lo mismo hace una semana, pero ahora me siento realmente listo, con mucha confianza y muy emocionado de poder volver a jugar", afirmó el defensivo al final del entrenamiento.

El pasado 12 de diciembre, el jugador de 31 años fue llevado al hospital luego de que en las instalaciones del equipo sufriera una perforación en un pulmón mientras le practicaban una punción seca, un procedimiento de fisioterapia en el que se utilizan agujas finas (como las de acupuntura) para liberar tensión muscular.

El mismo día le fue practicada una cirugía para reparar el daño, lo que le impidió liderar la defensiva de su equipo en los triunfos ante Miami Dolphins, Detroit Lions y la derrota de la semana pasada contra los Cleveland Browns.

"Me hicieron una punción seca y no me sentí bien. Tenía muchísimo dolor. Terminé en el hospital y me operaron. La recuperación fue algo diferente, no estaba acostumbrado a ello. Ha sido una experiencia única; la verdad es que no cuento con nadie que me realice la punción seca fuera del equipo", detalló.

Este viernes el defensivo actuó en la práctica completa del equipo y se declaró en condiciones para regresar en el decisivo juego ante los Ravens, en el que el ganador se llevará el título de la división Norte de la Conferencia Americana y el perdedor quedará eliminado de los playoffs en el último partido de la temporada.

"Tuve una gran semana de entrenamiento sin limitaciones. Intenté ejecutar todo lo que pude en la simulación de jugadas, pero la simulación tiene un límite. Ahora me siento muy bien, espero sentirme igual el domingo", concluyó.

Trent Jordan Watt es el alma de la defensiva de los Steelers; posee, junto con el miembro del Salón de la Fama, Michael Strahan, el récord de más capturas en una temporada de la NFL, con 22.5.

El veterano llegó a la liga reclutado en la primera ronda del Draft 2017 por Pittsburgh, equipo con el que ha permanecido toda su carrera, en la que sido seleccionado ocho veces Pro Bowl, cuatro designaciones All-Pro y ha terminado en tres ocasiones como líder en capturas de quarterback, un récord de la NFL.