logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

T.J. Watt se somete a cirugía

Fue hospitalizado para reparar un pulmón parcialmente colapsado

Por AP

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
T.J. Watt se somete a cirugía

PITTSBURGH.- El linebacker T.J. Watt, se sometió a una cirugía para reparar un pulmón parcialmente colapsado y su condición para la visita de los Steelers de Pittsburgh el lunes a los Dolphins de Miami es incierto.

J.J. Watt, el hermano mayor de T.J. Watt, publicó en X que T.J. se sometió a la cirugía el jueves y se esperaba que fuera dado de alta del hospital en algún momento del viernes.

El menor de los Watt fue hospitalizado el miércoles después de reportar lo que el club describió como "molestias" mientras era atendido por el personal médico de los Steelers en las instalaciones del equipo. J.J. Watt dijo que T.J. recibió un tratamiento de de punción seca en ese momento.

Watt, de 30 años, ha sido seleccionado siete veces para el Pro Bowl y fue el Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2021. Esta temporada tiene siete capturas para los Steelers (7-6), quienes tienen una ventaja de un juego sobre Baltimore por el liderato de la División Norte de la Conferencia Norte con cuatro jornadas por disputar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Históricamente, Pittsburgh ha tenido dificultades sin Watt en la alineación, especialmente en 2022 cuando los Steelers tuvieron un récord de 1-6 mientras se recuperaba de una lesión en el pectoral.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe
Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe

Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe

SLP

El Universal

Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026
Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026

Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026

SLP

El Universal

Chivas anuncia la incorporación de Brian Gutiérrez, proveniente del Chicago Fire, como parte de su estrategia para el próximo torneo.

Águilas UASLP se impone a Fénix
Águilas UASLP se impone a Fénix

Águilas UASLP se impone a Fénix

SLP

Romario Ventura

La UANL pega primero en la ida
La UANL pega primero en la ida

La UANL pega primero en la ida

SLP

AP

Ángel Correa aprovecha pifia de Hugo González y Tigres supera a Diablos