Toda la Jornada 29 de la Bundesliga

El fin de semana se reanuda la actividad de la Liga en Alemania; todo lo que tienes que saber de la Jornada 29 de la Bundesliga.

Freiburgo vs Bayer Leverkusen

Viernes 29 de mayo 13:30 horas

Fox Sports

Cumplirán 40 duelos en Bundesliga. Bayer Leverkusen cuenta con un invicto de 5 partidos en el historial (2PG-3PE). Sin embargo, no pudo ganar en sus últimas 6 visitas a Friburgo. Igualaron sin goles los últimos 2 enfrentamientos en el Schwarzwald-Stadion. Charles Aránguiz (Leverkusen) participó del gol en las últimas 2 victorias contra este rival (2 tantos y 2 asistencias).

Wolfsburgo vs Eintracht Frankfurt

Sábado 30 de mayo 08:30 horas

Fox Sports 2

Wolfsburgo acumula 3 juegos sin conocer la derrota ante Eintracht (2PG-1PE) en Bundesliga. Además, sólo perdió 2 de los 17 encuentros en el historial del certamen contra Frankfurt en el Volkswagen Arena (2-0, en 2012/13 y 3-1, en 2017/18). En el campeonato actual, son dos de los clubes con más anotaciones de cabeza (12 goles).

Hertha Berlín vs Augsburg

Sábado 30 de mayo 08:30 horas

Sin transmisión

Augsburg goleó 4-0 a Hertha en el último enfrentamiento en Bundesliga 2019/20 (Jornada 12). Sin embargo, nunca pudo ganar en el Estadio Olímpico de Berlín, tras 7 encuentros (5PE-2PP). Igualaron los últimos 2 duelos disputados en este escenario (2-2, tanto en la temporada 2017/18 como en la 2018/19). André Hahn de Augsburg marcó en los últimos 2 cruces en el historial.

Mainz vs Hoffenheim

Sábado 30 de mayo 08:30 horas

Sin transmisión

Mainz se quedó con los últimos 2 cruces en la máxima categoría, con 9 goles a favor y 3 en contra (4-2 y 1-5). El último triunfo de Hoffenheim fue por 4-2, en la Temporada 2017/18. En los últimos 10 duelos en el historial, hubo un promedio de 5 tantos por encuentro. Andrej Kramaric (Hoffenheim) y Jean-Paul Boëtius (Mainz) anotaron en los últimos 2 enfrentamientos. Mainz lleva 4 jornadas sin ganar en Bundesliga (3PE-1PP).

Schalke 04 vs Werder Bremen

Sábado 30 de mayo 08:30 horas

Fox Sports

Siempre hubo un ganador en este duelo en los últimos 9 cruces por Bundesliga (4 victorias de Schalke y 5 de Werder Bremen). Su última igualdad fue 1-1 en febrero de 2015, con goles de Max Meyer (Schalke) y Sebastian Prödl (Werder Bremen). Jugaron 50 partidos en Gelsenkirchen, casa del Schalke 04, en donde los últimos 2 enfrentamientos quedaron en manos del elenco visitante (1-2 y 0-2) y Maximilian Eggestein participó del gol en ambos encuentros (2 tantos y 1 asistencia).

Bayern Munich vs Dusseldorf

Sábado 30 de mayo 11:30 horas

Fox Sports

Cumplirán 50 duelos en Bundesliga. Bayern Múnich domina el historial, con 29 victorias, 10 empates y 10 derrotas. Tendrán el cruce 25 en Múnich, en donde el local reúne un invicto de 5 partidos y sólo perdió 3 veces en 54 años (temporadas 1966/67, 1985/86 y 1990/91). En los últimos 6 encuentros en Primera División, Los Bávaros marcaron un promedio de 4 goles.

Borussia Monchengladbach vs Unión Berlín

Domingo 31 de mayo 08:30 horas

Fox Sports

Disputarán el segundo enfrentamiento en Bundesliga. Unión Berlín ganó el único cruce entre ambos por 2-0, con goles de cabeza de Anthony Ujah y Sebastian Andersson. Será el primer cruce en Mönchengladbach. Estos equipos se vieron las caras en semifinales de la Copa de Alemania 2000/01 (victoria 4-2 en favor del club de Berlín en la tanda de penales luego de empatar 2-2 en tiempo reglamentario).

Paderborn vs Borussia Dortmund

Domingo 31 de mayo 11:30 horas

Fox Sports

Cumplirán 4 partidos en la máxima división del fútbol alemán. Dortmund llega invicto, con 1 victoria y 2 empates. El único triunfo en el historial fue 3-0, en la Bundesliga 2014/15 (Henrikh Mkhitaryan, Pierre Aubameyang y Shinji Kagawa). En aquella temporada, disputaron el único cruce en el historial en Paderborn: 2-2 (Lukas Rupp y Mahir Saglik; Pierre Aubameyang y Marco Reus). También se midieron en la Copa Alemana (1985/86 y 2015/16).

Koln vs Leipzig

Lunes 1 de junio 13:30 horas

Fox Sports 2

Tendrán el 6to cruce en Bundesliga. Ambos equipos convirtieron goles en los 5 duelos anteriores. Marcel Sabitzer (Leipzig) estuvo presente en cada uno de los enfrentamientos, aportando 3 asistencias de gol. RB Leipzig lleva 2 juegos de ventaja en el historial y nunca cayó en el Estadio Rhein Energie de Colonia (1-1 en 2016/17 y 1-2 en 2017/18).