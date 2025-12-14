logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bazar Navideño

Fotogalería

Bazar Navideño

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Toluca, a remontar para bicampeonato

Por El Universal

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Toluca, a remontar para bicampeonato

México.- Un solitario gol (1-0) en la Final de Ida del Apertura 2025, puso contra las cuerdas a unos Diablos Rojos del Toluca que buscan su primer bicampeonato en torneo corto.

Los dirigidos por Antonio "El Turco" Mohamed no demostraron en el estadio Universitario de los Tigres, el trabajo que realizaron hasta llegar a esta instancia del campeonato, ya que se vio un equipo sin convicción de ataque e imprecisiones.

Lo que al parecer influyó en el guardameta escarlata Hugo González, quien, por su mal despeje, hizo que Diego Lainez recuperará el balón y diera el pase para que Ángel Correa hiciera explotar el "Volcán" al minuto 46.

Los cambios que mandó Mohamed al terreno de juego en lugar de ayudar, perjudicaron, uno de ellos fue Robert Morales, que por su expulsión (90+1) dejó a los suyos con 10.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, a pesar del marcador global en contra, "El Turco" confía que el duelo de Vuelta, en el estadio Nemesio Diez, los suyos demostrarán frente a su gente que haber terminado como líderes, y tener al tricampeón de goleo en sus filas (Joao Paulo Dias "Paulinho"), no quedará en vano; pues los Diablos ya han estado en situaciones similares en el pasado.

Este domingo, el partido se podrá disfrutar a través de la señal de TUDN, Azteca 7, Canal 5, ViX y FOX Sports, a las 19 horas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bayer Leverkusen derrota a Colonia con un gol destacado de Martin Terrier
Bayer Leverkusen derrota a Colonia con un gol destacado de Martin Terrier

Bayer Leverkusen derrota a Colonia con un gol destacado de Martin Terrier

SLP

AP

St. Pauli rompe su racha sin victorias al vencer a Heidenheim en un partido crucial por la lucha contra el descenso.

Dudas sobre corredores clave de los Packers para el partido en Denver
Dudas sobre corredores clave de los Packers para el partido en Denver

Dudas sobre corredores clave de los Packers para el partido en Denver

SLP

AP

Josh Jacobs y Emanuel Wilson en duda para enfrentar a los Broncos

Mohamed Salah regresa con Liverpool y asegura victoria
Mohamed Salah regresa con Liverpool y asegura victoria

Mohamed Salah regresa con Liverpool y asegura victoria

SLP

AP

El delantero egipcio contribuye a la victoria del Liverpool sobre el Brighton.

Atalanta vence a Cagliari con doblete de Gianluca Scamacca
Atalanta vence a Cagliari con doblete de Gianluca Scamacca

Atalanta vence a Cagliari con doblete de Gianluca Scamacca

SLP

AP

A pesar de jugar con nueve jugadores, Lazio logra imponerse en Parma con un gol de Tijjani Noslin.