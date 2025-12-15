Toluca bicampeón gracias a Helinho en la final del Apertura 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Helinho Nunes de Castro fue unos de los protagonistas del partido y uno de los rostros del bicampeonato de Toluca. El brasileño firmó una actuación decisiva en la final del Apertura 2025, con un gol y una asistencia que encaminaron a los Diablos Rojos hacia una nueva estrella.

En apenas año y medio, Helinho conquistó a la afición escarlata. Su precisión y su capacidad para aparecer en los momentos de máxima presión lo colocaron como el futbolista más certero del plantel-

Toluca necesitaba una jugada que encendiera la ilusión y apareció el talento individual. Desde fuera del área, Helinho tomó el balón, se perfiló y colocó un disparo al ángulo, imposible para Nahuel Guzmán, un gol que cambió la historia de la final al minuto 40, cuando iban abajo del marcador.

Más tarde, cuando el duelo parecía entrar en calma, llegó otra acción determinante. Por la banda izquierda, el brasileño envió un pase exacto a Paulinho, quien definió al 52 y provocó la explosión del Nemesio Diez.

Fue su noche, una de esas que quedan marcadas en el futbol mexicano a pesar de no marcar el penalti decisivo. En tres torneos con Toluca, Helinho ya suma dos títulos, ambos en casa, ante América en el Clausura 2025 y frente a Tigres en el Apertura 2025.

En este torneo, el extremo aportó cinco goles: tres en fase regular y dos en liguilla, una muestra clara de su peso en los partidos decisivos.

Su camino en la Liga MX fue de crecimiento constante. Disputó seis partidos en su primer torneo, luego asumió mayor protagonismo y, aun con menos minutos, siempre ofreció diferencia.

La inversión de 15 millones de dólares dio resultado. Toluca alcanzó a Chivas con 12 títulos y ahora apunta al América, con Helinho como uno de los emblemas de este proyecto ganador.