Toluca busca cerrar el pase a semifinales ante FC Juárez en el Nemesio Diez

El monarca del futbol mexicano continúa la defensa de su corona. El Toluca recibe esta noche al FC Juárez en el estadio Nemesio Diez, con el objetivo de terminar su obra.

Los Diablos Rojos pegaron primero y se quedaron con la ventaja tras derrotar (1-2) en la ida de los cuartos de final a los Bravos en el Olímpico Benito Juárez.

Ahora, buscarán completar la tarea y quedarse con el boleto para las semifinales del Apertura 2025. Contarán la ventaja de jugar en el mismísimo infierno.

El equipo de Antonio Mohamed tiene todo a su favor. Tendrá el apoyo de la afición escarlata, cuenta con el marcador global a su favor y la posición en la tabla general le permite clasificar entre los cuatros mejores con cualquier empate en el global.

Para quedar eliminados, los choriceros tendrían que perder por dos goles o más y no marcar ninguno, situación que luce bastante complicada.

Desde hace un año (30 de noviembre de 2024), el Toluca no pierde un partido, en su propia casa, por un marcador de dos anotaciones de desventaja.

La última ocasión que lo hizo fue en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2024, cuando cayeron (2-0) con el América; dicho resultado, los dejó eliminados.

Además, los Diablos Rojos arrastran una racha positiva de 12 juegos sin conocer la derrota, con saldo de nueve triunfos y tres empates.

Los dirigidos por el Turco no pierden desde la Jornada 6 del Apertura 2025, cuando el Cruz Azul los venció (1-0) en el Ciudad de los Deportes.

Desde el 23 de agosto no han vuelto a sufrir un descalabro, es decir, han pasado tres meses invictos.

Los fronterizos tratarán de dar la sorpresa y eliminar al actual campeón de la Liga MX. La tarea no será nada sencilla, pero Martín Varini y sus pupilos buscarán seguir haciendo historia en las Liguillas.

Aunque todo parece a favor del Toluca, nada está escrito y FC Juárez podría ser un rival incómodo en la vuelta de los cuartos de final.

Uno de los boletos para las semifinales del Apertura 2025 está en juego. Los Diablos Rojos y los Bravos se vuelven a ver las caras, pero con el infierno como escenario ideal para una lucha que promete ser espectacular.

Horario y canales para ver en vivo Toluca vs FC Juárez

Toluca vs FC Juárez

· Fecha: sábado, 29 de noviembre.

· Hora: 19:05 (tiempo del centro de Mexico).

· Estadio: Nemesio Diez

· Transmisión: Canal 5/Azteca 7/TUDN/ViX Premium/FOX/Caliente TV/FOX One/Tubi.