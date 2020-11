Toluca es más grande que los Tigres: Morales

Este domingo León rescató el empate contra el Toluca con un golazo de Luis Montes para el 2-2 y eso dejó insatisfecho a Carlos Adrián Morales, técnico de los escarlatas.

"Me deja un mal sabor de boca, estábamos con un hombre más, no supimos manejar esa ventaja ni tampoco la ventaja del resultado", señaló.

El estratega también reconoció que la jugada de la falta en la que llegó el empate para La Fiera, se pudo haber evitado. "No deja de ser un error que se puede evitar en el caso de la falta del gol de ellos".

Los Diablos Rojos enfrentarán a los Tigres en el repechaje, Morales sabe que no será un partido fácil, pero asegura que Toluca es más grande que los felinos.

"Será un repechaje importante, atractivo, son dos equipos grandes, obviamente más Toluca que Tigres por los campeonatos, será un repechaje difícil y los jugadores lo saben", sentenció.