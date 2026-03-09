Toluca golea en casa a FC Juárez

México.- El bicampeón está intratable. El Toluca derrotó (3-1) al FC Juárez y conservó su invicto. Ya son 10 partidos en fila sin perder y luce complicado se pueda romper su racha. Con un cuadro mezclado entre titulares y suplentes, el equipo de Antonio "El Turco" Mohamed no tuvo problemas para quedarse con los tres puntos en el Nemesio Diez; aunque, los Bravos hicieron la lucha y le metieron un poco de dramatismo, en la recta final del encuentro.

El marcador no reflejó lo que fue el trámite del partido, fue corto para las acciones de peligro que generaron los Diablos Rojos.

El Toluca se cansó de llegar a la portería de Sebastián Jurado, pero no podía mandar el balón al fondo de las redes.

El asedio escarlata no cesó y tuvo su recompensa, aunque, se tardó en llegar.

Helinho no desaprovechó la pena máxima que Luis Enrique Santander señaló por una falta sobre Antonio "El Pollo" Briseño, y rompió el cero (53´) con una estupenda definición. Engañó al arquero fronterizo y marcó su tercera anotación en el torneo.

El tanto del extremo brasileño provocó que el encuentro se abriera. Los Bravos tenían la necesidad de irse al frente para empatar, pero fueron sorprendidos por una falta que cometieron cerca de su área; consecuencia de la inercia ofensiva.

"El Pollo", quien había buscado marcar en más de una ocasión, no desperdició un centro preciso de Sebastián Córdova, se alzó y aumentó la ventaja (69´) con un sólido testarazo.

El Toluca tenía la tranquilidad, pero los Bravos no se daban por vencidos y lo metieron en aprietos.

Con una estupenda definición, Guilherme Castilho consiguió el tanto de la honra (71´); metió un zurdazo imparable para Luis García y regresó la ilusión al conjunto fronterizo. Aunque, no por mucho tiempo.

Paulinho ingresó en los minutos finales e hizo lo que mejor sabe hacer. El portugués liquidó el juego (97´) con un auténtico golazo, a la altura del tricampeón de goleo. El Toluca mantuvo su invicto, sumó tres puntos para mantenerse al acecho del Cruz Azul, con el lujo de que Alexis Vega está de regreso.

El extremo mexicano volvió a jugar y es un "refuerzo" más para este equipo que parece invencible. Todo le sale bien al diablo.