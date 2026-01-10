Toluca inicia la defensa de título

México.- Los Diablos Rojos del Toluca inician la defensa de su bicampeonato este sábado 10 de enero de 2026, cuando visiten a los Rayados de Monterrey en el inicio del Clausura 2026.

Con pocos días de descanso los Diablos piensan en obtener el tricampeonato y por ello la dirigencia de los Choriceros no los pensaron dos veces y decidieron reforzar al equipo con las incorporaciones del ex de Tigres, Sebastián Córdova, además de Jorge Díaz Price, proveniente de la Liga de Expansión e igualmente cerraron al mediocampista Pável Pérez, quien viene del Necaxa.

Por su parte, los Rayados de Monterrey quieren darle la vuelta a la página, tras ser eliminados en semifinales en el certamen pasado, justamente por Toluca, quieren comenzar con el pie derecho en este Clausura 2026.

Luego de la salida del central español, Sergio Ramos, prácticamente el equipo Regiomontano encarará el certamen con la misma plantilla.

En cuanto a los refuerzos Albiazules se tiene contemplado la contratación de Luca Orellano, atacante que viene del Cincinnati FC, de la Major League Soccer (MLS). Además, de manera oficial cerraron la contratación del defensor Daniel Alonso Aceves, proveniente de los Tuzos de Pachuca.

El encuentro entre Monterrey y Toluca será este sábado en el estadio BBVA, en punto de las 21:00 horas.