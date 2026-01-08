Toluca va por tricampeonato en Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Toluca procurará emular al América como los únicos equipos en conseguir un tricampeonato en torneos cortos en México en el torneo Clausura, que arrancará el fin de semana con condiciones atípicas debido a la Copa Mundial de 2026.

Los Diablos Rojos, dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, comienzan la defensa de su corona el próximo sábado con una visita a Monterrey.

Toluca venció a Tigres en una dramática final en diciembre pasado para lograr el bicampeonato.

"Tenemos toda la ilusión, tenemos el sueño de poder hacerlo (el tricampeonato) y lo vamos a intentar con todo lo que tenemos", dijo Mohamed. "Veremos al final si nos alcanza, pero de que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar".

Para lograr la misión el Toluca agregó a su plantilla a tres jugadores. Uno de ellos es el volante Sebastián Córdova, quien fue medallista de bronce en Tokio 2020 y arriba procedente de Tigres donde tuvo poco protagonismo el último torneo.

Estamos contentos con el mercado que hicimos, y ahora, a seguir compitiendo en este torneo para poder estar en ese escenario final, que es algo que nos proponemos," indicó Mohamed.

¿Qué cambios habrá este torneo?

Para acortar la duración del torneo de cara al Mundial, que inicia el 11 de junio en el estadio Azteca, los dirigentes del fútbol local aprobaron la eliminación del repechaje conocido como Play In, que se disputó desde el torneo Apertura 2023 hasta el Apertura 2025.

Además, los equipos accedieron ceder a la selección mexicana anticipadamente a los jugadores de la liga local por lo que no podrán jugar en la liguilla por el título. Los jugadores que sean elegidos por Aguirre deberán abandonar sus clubes la última semana de abril para tomar una semana de vacaciones y reportarse el 4 de mayo a la concentración.

Para compensar esas posibles ausencias, en la liguilla los equipos podrán jugar hasta con nueve jugadores extranjeros en el campo y sólo dos nacionales. Esa medida aplica por igual y no depende del número de seleccionados.

Además de eso, Chivas y Monterrey se verán afectados porque tendrán que ceder sus estadios a la FIFA para el Mundial y si clasifican a liguilla tendrán que jugar en patios ajenos.

¿Quién es el más afectado?

Por su tradición de jugar sólo con jugadores mexicanos, Chivas será el cuadro que más resentirá jugar la liguilla sin seleccionados porque no puede reforzar su plantilla con foráneos como hará el resto.

El equipo, cuyo técnico es el argentino Gabriel Milito, viene de un torneo en el que fue sexto sitio de la clasificación y accedió a cuartos de final.

Aunque la nómina para el Mundial no se conoce, jugadores como el portero Raúl Rangel, el volante Luis Romo y el delantero Roberto Alvarado han sido citados recurrentemente por el entrenador nacional Aguirre. A ellos podría sumarse el delantero Armando González, campeón goleador del torneo anterior, que ya recibió su primer llamado al Tri.

Sin esos cuatro jugadores clave, la misión de Chivas por coronarse por primera vez desde el torneo Clausura 2017 se haría más difícil.

¿Quiénes podrían retar a Toluca?

La amenaza más seria para evitar el tricampeonato de los Diablos Rojos parece ser el Cruz Azul, que el torneo pasado cayó en semifinales, y reforzó su plantilla con las llegadas del argentino Nicolás Palavecino y del colombiano Miguel Borja, ambos ex de River Plate.

La Máquina, dirigida por el argentino Nicolás Larcamón, busca su primer campeonato desde el Clausura 2021.

América, que perdió la final del Clausura del año pasado con Toluca, volverá a pelear en liguilla, pero sus aspiraciones dependerán en gran medida de que varias de sus figuras recuperen su máxima forma.

Monterrey y Tigres son los otros dos equipos que tienen nóminas para meterlos en la discusión por un título.