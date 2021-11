Toluca y Pumas es un juego de grandes: Cristante

Hernán Cristante, director técnico de los Diablos Rojos de Toluca, aseguró que su equipo tuvo dos muy buenas semanas de trabajo previo a enfrentar la reclasificación contra Pumas, el domingo en el estadio "Nemesio Diez", por lo que con equipo completo, buscarán trasladar a la cancha ese trabajo y demostrar que tienen argumentos sólidos para continuar en competencia.

"Los argumentos son los que ha mostrado el equipo durante todo el torneo, aunque tengas esa racha negativa al final, los argumentos fueron suficientes como para ponernos en sexto lugar, ser de los equipos con más llegadas y más goles", dijo el estratega.

Y añadió: "Argumentos suficientes creo que durante la temporada los tuvimos como para pensar en que sí va a ser un partido complicado ante Pumas, pero hay que salir a ganarlo, como hemos hecho en todo el torneo, sin pensar en consecuencias, en errores, en frustraciones, en miedos. Salir a jugar como Toluca tiene que hacerlo".

Cristante consideró que el del domingo "va a ser un partido de grandes", por lo que Toluca deberá tener "la inteligencia emocional para manejar eso, saber que la presión puede estar de nuestro lado, pero también hay que manejarla, hay que controlarla, hay que jugar con ella".

Respecto al rival, Pumas, comentó: "Ellos tienen una buena dinámica, una buena presión. Es un equipo que juega con muchísima intensidad, ya lo hemos vivido; juegan siempre al límite, han sufrido esas consecuencias también y es lo que más hay que atender".

"Pumas no va a dar por perdida una pelota, no se va a dar por vencido en ningún momento del partido, eso es lo que lo convierte en un rival mucho más peligroso. Tiene una buena dinámica entre Dinenno y los volantes interiores o los de afuera, tiene una buena precisión con los laterales. Pumas no tiene problemas en partir el partido y nosotros tenemos que controlar más el partido; entonces tienen gente rápida, gente que puede hacer en una jugada una diferencia y a eso hay que estar atentos", acotó.

En este sentido, Cristante señaló que Toluca deberá ser "un equipo incisivo, insistente, un equipo ordenado, de presión alta, porque es el concepto que queremos y es lo que estamos buscando. Si nosotros hacemos, ejecutamos y trabajamos como normalmente podríamos hacerlo, y no nos congelamos, no dejamos de hacer, no dejamos de actuar y de agredir; si nosotros hacemos todas las cosas que normalmente dicta el equipo, seguramente va a ser un buen partido para nosotros", concluyó.