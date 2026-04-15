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Toluca y Tigres buscan avanzar a semifinales de Concachampions

Ganadores enfrentarán a equipos de MLS en semifinales de la Concachampions.

Por El Universal

Abril 15, 2026 05:41 p.m.
A
Toluca y Tigres buscan avanzar a semifinales de Concachampions

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- Esta noche, ambos equipos buscarán su boleto a las Semifinales de la

Concacaf
Champions Cup y los dos clubes llegan con ventaja a sus respectivos partidos.

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Los Diablos Rojos van a Los Ángeles para enfrentar al Galaxy con una ventaja de 4-2, mientras que los Felinos visitan Seattle luego de imponerse 2-0 en el estadio Universitario.
En caso de ganar, los escarlatas se enfrentarán a Los Ángeles FC y los de la Sultana del Norte se medirían al Nashville SC, ambos equipos de la Major League Soccer (MLS).
¿Cuándo y dónde ver a Toluca y Tigres en la Concacaf?
Este miércoles 15 de abril, Toluca y Tigres buscarán sellar su boleto a las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Ambos equipos estarán clasificados con un triunfo o un empate. En caso de perder, dependerá la diferencia de goles y la regla del gol de visitante.
LA Galaxy vs Toluca/ 19:00 horas/ FOX One y FOX
Seattle Sounders vs Tigres/ 21:30 horas/ FOX One y FOX+

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