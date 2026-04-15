Toluca y Tigres buscan avanzar a semifinales de Concachampions

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- Esta noche, ambos equipos buscarán su boleto a las Semifinales de la

Champions Cup y los dos clubes llegan con ventaja a sus respectivos partidos.

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Losvan a Los Ángeles para enfrentar alcon una ventaja de 4-2, mientras que losluego de imponerse 2-0 en el estadio Universitario.En caso de ganar, losse enfrentarán ay los de la Sultana del Norte se medirían al Nashville SC, ambos equipos de la Major League Soccer (MLS).¿Cuándo y dónde ver aen laEste miércoles 15 de abril,buscarán sellar su boleto a las Semifinales de la Copa de Campeones de laAmbos equipos estaráncon un triunfo o un empate. En caso de perder, dependerá la diferencia de goles y la regla del gol de visitante.LAvsy FOXSeattle Sounders vs