Toluca y Tigres buscan avanzar a semifinales de Concachampions
Ganadores enfrentarán a equipos de MLS en semifinales de la Concachampions.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- Esta noche, ambos equipos buscarán su boleto a las Semifinales de laConcacaf Champions Cup y los dos clubes llegan con ventaja a sus respectivos partidos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los Diablos Rojos van a Los Ángeles para enfrentar al Galaxy con una ventaja de 4-2, mientras que los Felinos visitan Seattle luego de imponerse 2-0 en el estadio Universitario.
En caso de ganar, los escarlatas se enfrentarán a Los Ángeles FC y los de la Sultana del Norte se medirían al Nashville SC, ambos equipos de la Major League Soccer (MLS).
¿Cuándo y dónde ver a Toluca y Tigres en la Concacaf?
Este miércoles 15 de abril, Toluca y Tigres buscarán sellar su boleto a las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Ambos equipos estarán clasificados con un triunfo o un empate. En caso de perder, dependerá la diferencia de goles y la regla del gol de visitante.
LA Galaxy vs Toluca/ 19:00 horas/ FOX One y FOX
Seattle Sounders vs Tigres/ 21:30 horas/ FOX One y FOX+
no te pierdas estas noticias
Raphinha se disculpa por gesto a Atlético Madrid tras eliminación
SLP
AP
El Barcelona quedó fuera de la Liga de Campeones tras perder la eliminatoria ante Atlético Madrid, pese a ganar el partido de vuelta.
Toluca y Tigres buscan avanzar a semifinales de Concachampions
SLP
El Universal
Ganadores enfrentarán a equipos de MLS en semifinales de la Concachampions.
Club América queda fuera y tambalea proyecto de André Jardine
SLP
El Universal
Eliminación en Concacaf pone en duda su continuidad; decisión queda en manos de la directiva