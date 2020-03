Torneo de La Concha en pie

El comité organizador del Torneo de Semana Santa de Futbol "La Concha 2020", ya tienen todo listo para el arranque de su evento para este domingo 5 de abril, si otra cosa no sucede.

Como se dio a conocer en su oportunidad, se llevó a cabo el sorteo de grupo de este evento.

En el Grupo 1, Transmisiones El Flaco, Taxi Sol, La Concha y Real Laguna; en el Grupo 2, Selección Rivera, Soccer Ventura, Selección Rancho Nuevo y Yáñez Pegaso; Grupo 3, Atlético Zapote-El Güero, La Palma-Berrendos, Huizache Laguna, Barcelona; en el Grupo 4, Real Concha, Deportivo Zaragoza, Deportivo La Concha y El Morro Chapitos.

Los partidos para el domingo 5 de abril serán: Transmisiones El Flaco vs. Real Laguna en el campo El Avión a las 17:00; Taxi Sol vs. La Concha, Rastro a las 17:00; Selección Rivera vs. Yáñez Pegaso, Rivera a las 17:00; Soccer Ventura vs. la Sel.Rancho Nuevo Ventura a las 17:00 horas.

Atlético Zapote-El Güero vs. Barcelona, UD Premier-3 a las 17:00; La Palma-Berrendos vs. Huizache Laguna, La Palma 17:00; Real Concha vs. Morro-Chapitos en el OLSA-1 a las 17:00 y Zaragoza vs. La Concha en el campo OLSA-2 a las 17:00 horas.