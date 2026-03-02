logo pulso
EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Tottenham veta a tres aficionados por saludos nazis en Champions

UEFA impuso multa de 30.000 euros a Tottenham por conducta discriminatoria y 2.250 euros por lanzamiento de objetos.

Por AP

Marzo 02, 2026 07:10 p.m.
A
Tottenham veta a tres aficionados por saludos nazis en Champions

LONDRES (AP) — Tottenham vetó el lunes la entrada a tres aficionados por hacer saludos nazis en un partido de la Liga de Campeones en Alemania en enero.

UEFA multa a Tottenham por comportamiento racista

La medida del club inglés se produjo después de que la UEFA multara a Tottenham con 30.000 euros (35.000 dólares) por un cargo de "comportamiento racista y/o discriminatorio" debido a los gestos durante la victoria 2-0 ante Eintracht Frankfurt el mes pasado.

"Podemos confirmar que las tres personas que fueron sorprendidas haciendo saludos nazis hacia aficionados de Eintracht Frankfurt han sido identificadas y han recibido prohibiciones de entrada indefinidas", dijo Tottenham. "El comportamiento repugnante de una minoría de supuestos aficionados esa noche no refleja en absoluto los valores de nuestro club ni los de sus seguidores".

Sanciones adicionales y próximos compromisos

Los Spurs también recibieron una multa de 2.250 euros (2.600 dólares) por el lanzamiento de objetos por parte de aficionados.

La UEFA aplazó una sanción de un partido que impedía al vigente campeón de la Liga Europa vender entradas a sus aficionados para un encuentro como visitante en competiciones europeas, durante un periodo de prueba de un año.

Tottenham jugará a continuación como visitante ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones el 10 de marzo.

