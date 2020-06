Tras cancelación de torneo, Rayados sigue aspirando al bicampeonato

La cancelación del Clausura 2020 le permitió al Monterrey pensar en el bicampeonato, tras un bochornoso semestre.

Los Rayados se mantienen como los vigentes campeones de la Liga MX, "pero nadie habla de eso", comentó su entrenador, Antonio "El Turco" Mohamed, quien prepara la pretemporada rumbo a nuevo torneo.

"El Turco", en conferencia de prensa virtual, fue optimista en que su plantel se recuperará para el Apertura 2020, ya que no tuvieron suficiente tiempo para preparar el pasado certamen, en el cual terminaron en la última posición de la tabla, además de que buscará el título de la Copa MX.

"El torneo se canceló y hubo dos finalistas [de Copa], y de eso no se habla. Estamos en la final, junto con Tijuana, y que somos los campeones vigentes de la liga, me quedo con lo positivo", comentó el argentino.

Los Rayados enfrentarán a los Xolos por el título copero, a disputarse en septiembre. "Queremos llegar a diciembre como campeones de todo", remató el Turco.

El Monterrey, a pesar de su base económica, no gastará en este mercado de fichajes, a lo mucho, buscarían a un defensa, "a préstamo", para fortalecer la zaga blanquiazul.

La alta más sonada dentro del club regiomontano fue el retorno de Hugo González a la portería. "En dos años creo que fue el segundo mejor portero de la liga. Creo que confiamos mucho en él para que compita por el puesto de portero titular. Espero pueda reivindicarse por su salida. Vino por una revancha deportiva y busca el campeonato"

Mohamed explicó que este parón pudo beneficiar a sus pupilos. Según el Turco, no llegaron en el mejor nivel para el Clausura 2020, tras disputar el Mundial de Clubes y la final frente al América en diciembre.

Sobre el regreso del repechaje a la Liga MX, el entrenador aseguró que fue "una decisión económica. [La prensa] no se pone a pensar en lo que han perdido los equipos. Es para generar más ingresos. La Liguilla no cambia, siguen ocho clubes en la pelea por el título".