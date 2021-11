"Travieso" Arce asegura que critican al "Canelo" por pura envidia

Jorge "Travieso" Arce aprovechó sus redes sociales para subir un video en donde explotó contra los críticos de Saúl "Canelo" Álvarez, y aseguró que solo es pura envidia.

"'Canelo', le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, es el mejor libra por libra de la actualidad. Tenemos al mejor libra por libra. ¿Saben quien es nuestro peor enemigo? Nosotros porque nos jalamos como los cangrejos. No sean envidiosos, trabajen, cada quien tiene lo que merece", dijo el expeleador.

Arce agregó que Álvarez no es del agrado de mucho por su manera de ser, ya que es educado y empresario, algo que no les gusta por envidia.

"'Canelo' es un peleador disciplinado y respetuoso. Si fuera un hombre mujeriego, borracho, que anduviera en las cantinas y sin dinero, sería un idolazo", agregó.

Además, "El Travieso" desea que se le apoye a los deportistas mexicanos destacados, para que así florezcan más día a día.

"Ojalá y en México hubiera más 'Checos' Pérez, más 'Chicharitos', más Julios Urías, más 'Canelo' Álvarez. Somos una cuna de campeones", puntualizó.