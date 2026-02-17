Tres clubes ya cumplen la Regla de Menores en el Clausura 2026

El Clausura 2026 de la Liga MX continúa su curso, después de la culminación de la Jornada 6.

Apenas se ha jugado un tercio del actual torneo del futbol mexicano, por lo que todavía queda un largo trayecto por recorrer, rumbo a la Liguilla.

Luego de las primeras fechas, las Chivas se encuentran en lo más alto de la tabla general con seis victorias consecutivas; han sumado 18 de 18 puntos posibles.

El Rebaño de Gabriel Milito se mantiene invicto en el torneo y con una amplia ventaja sobre sus más cercanos perseguidores.

En la clasificación, después del equipo rojiblanco se encuentran el Cruz Azul, los Pumas, el Toluca, el Pachuca, el Monterrey, los Tigres y el Atlas; en ese orden, ocupan los puestos de la Fiesta Grande.

Mientras que el América, el Atlético San Luis, el Tijuana, el Puebla, el Querétaro, el FC Juárez y el León están en las siguientes posiciones, con la necesidad de sumar puntos para no rezagarse y acercar a los primeros sitios.

Por su parte, el Mazatlán FC y el Santos están en el fondo de la tabla; matemáticamente, todavía tienen posibilidades de acceder a la Liguilla, pero su panorama no luce nada alentador.

Además de conseguir su clasificación a la Fiesta Grande, uno de los temas en los que cada equipo de la Liga MX tiene que pensar es en el de la Regla de Menores.

Luego de las primeras seis jornadas, apenas tres clubes han podido alcanzar los minutos establecidos para los futbolistas nacidos de 2003 en adelante.

Mientras que hay dos que están muy cerca de cumplir con su objetivo, pero hay varios que están lejos de alcanzarlo.

¿Cuáles equipos ya cumplieron con la Regla de Menores en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Solamente los Cañoneros, el Rebaño y la Franja han podido cumplir con la Regla de Menores en el Clausura 2026 y así marcha la tabla general:

-Mazatlán FC | 1318 minutos

-Chivas | 1305

-Puebla | 1294

-Pachuca | 1036

-Necaxa | 997

-Atlético San Luis | 834

-Querétaro | 746

-Pumas | 719

-FC Juárez | 691

-Monterrey | 668

-Atlas | 596

-Cruz Azul | 519

-Tigres | 485

-León | 475

-Toluca | 452

-Santos | 397

-Tijuana | 392

-América | 217