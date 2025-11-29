logo pulso
Tres estrellas se despiden de la Liga MX rumbo a 2026

Ramsey, James Rodríguez y Sergio Ramos no continuarán en el futbol mexicano

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 12:17 p.m.
A
Tres estrellas se despiden de la Liga MX rumbo a 2026

El final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX está cada vez más cerca, pero aunque todavía no conocemos al campeón, ya hay equipos que están planeando su plantilla para el próximo año, incluyendo la llegada de nuevos jugadores y cómo cubrir las bajas de otros elementos importantes.

Grandes figuras han llegado al futbol mexicano en los últimos años. Desde hace una década nos han acompañado nombres como André-Pierre Gignac, Jérémy Ménez, Dani Alves, Sergio Ramos, Keylor Navas o James Rodríguez, entre otros.

Algunos de ellos han dejado una huella imborrable en sus equipos y otros pasaron sin pena ni gloria. Sin embargo, hay jugadores que no seguirán en la Liga MX el año que viene.

Uno de ellos es Aaron Ramsey, el galés que fue jugador de Pumas este torneo pero entre lesiones y su lenta adaptación jugó apenas seis partidos donde anotó un gol; sin embargo, la trágica pérdida de su perro provocó su salida anticipada del club dirigido por Efraín Juárez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El segundo en confirmar su salida es el colombiano James Rodríguez, que se convirtió en refuerzo del León bajo la promesa de que jugaría el Mundial de Clubes y tras el escándalo con el TAS que excluyó a la Fiera del torneo, la relación entre el futbolista cafetero y el club no volvió a ser la misma. James jugó un total de 34 partidos como esmeralda y aportó 5 goles y 9 asistencias. Por ahora, no se sabe dónde jugará antes del Mundial 2026.

Finalmente, el más reciente es Sergio Ramos, capitán y referente de los Rayados de Monterrey, que según los periodistas Juanfe Sanz Pérez y Fabrizio Romano tomó la decisión de no renovar con el cuadro regiomontano y será agente libre en cuanto acabe su participación en el Apertura 2025.

Hasta ahora, el excapitán del Real Madrid jugó 24 partidos de Liga MX y Liguilla y tiene 5 goles a su nombre.

