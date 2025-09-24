Triplete de Julián Álvarez le da la victoria al Atlético

Un triplete de Julián Alvarez le dio la victoria al Atlético de Madrid (3-2), que remontó un 1-2 en contra en los minutos finales para ganar finalmente 3-2 al Rayo Vallecano en encuentro de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Metropolitano de Madrid.

Julián Alvarez adelantó al Atlético en el minuto 15. Pep Chavarría empató para el Rayo (1-1) en el minuto 45. Alvaro García hizo el 1-2 en el minuto 78 en una acción validada por el VAR y Julián Alvarez empató 2-2 en el minuto 80. El propio Julián Alvarez obró la remontada en el minuto 88 de un bonito zurdazo desde fuera del área (3-2). EFE.