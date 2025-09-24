logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Apertura Walmart Supercenter Glorieta

Fotogalería

Apertura Walmart Supercenter Glorieta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

SLP suma 23 medallas en Paralimpiada Nacional

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 24, 2025 12:54 p.m.
A
SLP suma 23 medallas en Paralimpiada Nacional

La selección de San Luis Potosí continúa destacando en la Paralimpiada Nacional 2025, que se celebra en Aguascalientes, al colocarse entre las mejores delegaciones con una suma de 14 medallas de oro, seis de plata y tres de bronce hasta el segundo día de competencias.

En la jornada más reciente, las y los paranadadores potosinos conquistaron seis oros y una plata. Entre los triunfos sobresalieron los de Tania Zolet Pérez López, quien sumó dos preseas doradas en las pruebas de 200 metros libres y 50 metros pecho, que se agregan a las dos obtenidas en el primer día.

Otra de las figuras fue Lucía Martínez Loredo, quien repitió la hazaña con dos oros más en 200 metros libres y 50 metros pecho, llegando a un total de cuatro preseas doradas. Por su parte, Gladis Rubí Aguilar Escobedo, en su debut, se adjudicó la medalla de oro en 200 metros libres, con lo que acumula dos metales en la competencia.

En la rama varonil, Luis Mario Céspedes Maldonado también sigue imparable al conquistar un oro en los 200 metros libres, que se suma a los tres logrados previamente para llegar a cuatro en total. La plata del día fue para Samuel Leura Vázquez en los 100 metros mariposa, con lo que alcanza ya dos preseas plateadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la primera jornada, la delegación había iniciado con fuerza al conseguir ocho oros, cinco platas y tres bronces. Con esta suma, San Luis Potosí se coloca entre los equipos más competitivos de la justa nacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SLP suma 23 medallas en Paralimpiada Nacional
SLP suma 23 medallas en Paralimpiada Nacional

SLP suma 23 medallas en Paralimpiada Nacional

SLP

Ana Paula Vázquez

Padres aseguran un lugar en los playoffs
Padres aseguran un lugar en los playoffs

Padres aseguran un lugar en los playoffs

SLP

AP

Ganan Cordero y Hdz. el Rally Patrio
Ganan Cordero y Hdz. el Rally Patrio

Ganan Cordero y Hdz. el Rally Patrio

SLP

Romario Ventura

Gran inicio de SLP en la Paralimpiada
Gran inicio de SLP en la Paralimpiada

Gran inicio de SLP en la Paralimpiada

SLP

Romario Ventura