logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Triunfan Knicks sobre los Pacers

Triple de Brunson en último minuto y robo de Anunoby ayudaron en el gane

Por AP

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Triunfan Knicks sobre los Pacers

INDIANAPOLIS.- Jalen Brunson encestó un triple decisivo con 4.4 segundos por jugar y anotó 25 puntos, OG Anunoby robó el pase de saque siguiente y los Knicks de Nueva York se recuperaron el jueves por la noche para una victoria de 114-113 sobre los Pacers de Indiana.

Brunson también sumó siete rebotes y siete asistencias mientras los Knicks extendieron su racha ganadora a siete juegos. Mikal Bridges añadió 22 puntos y ocho rebotes, y Tyler Kolek tuvo 16 puntos y 11 asistencias, ambos máximos de su carrera, en una noche en la que los campeones de la Copa NBA estaban mermados y cayeron en un agujero temprano de 16 puntos.

Andrew Nembhard terminó con 31 puntos con un 12 de 19 en tiros. También acertó cuatro de cinco en triples. Pascal Siakam tuvo 26 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, y Bennedict Mathurin finalizó con 16 puntos y ocho rebotes.

Los campeones defensores de la Conferencia Este perdieron su tercer partido consecutivo desde que el entrenador Rick Carlisle ganó su juego número 999. Necesita uno más para convertirse en el undécimo miembro del exclusivo club de las 1,000 victorias y el primero desde el entonces entrenador de Filadelfia, Doc Rivers, en noviembre de 2021.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rommel Pacheco impulsa cultura física con la Copa del Mundo FIFA en México
Rommel Pacheco impulsa cultura física con la Copa del Mundo FIFA en México

Rommel Pacheco impulsa cultura física con la Copa del Mundo FIFA en México

SLP

El Universal

El titular de Conade destaca la importancia del Mundial para fomentar el deporte en México

Delegación mexicana lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
Delegación mexicana lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Delegación mexicana lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

SLP

El Universal

Rommel Pacheco muestra confianza en la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Napoli avanza a la final de la Supercopa Italia al vencer al AC Milan
Napoli avanza a la final de la Supercopa Italia al vencer al AC Milan

Napoli avanza a la final de la Supercopa Italia al vencer al AC Milan

SLP

AP

El Napoli logra vencer al AC Milan en un emocionante encuentro de la Supercopa Italia, destacando la actuación de Rasmus Højlund.

Dodgers reciben aumento en ganancias por Serie Mundial
Dodgers reciben aumento en ganancias por Serie Mundial

Dodgers reciben aumento en ganancias por Serie Mundial

SLP

AP

Análisis del fondo de postemporada de la MLB 2024: comparativa entre Dodgers y Astros. Premios en efectivo y participaciones detalladas.