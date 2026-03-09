logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Fotogalería

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Triunfan los Celtics sobre Cavaliers

Jaylen Brown suma 23 puntos; Jayson Tatum tuvo 20 en su segundo partido jugado

Por AP

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Triunfan los Celtics sobre Cavaliers

CLEVELAND.- Jaylen Brown anotó 23 puntos y Jayson Tatum tuvo 20 en su segundo partido desde que sufrió un desgarro del tendón de Aquiles derecho, lo que impulsó la tarde del domingo a los Celtics de Boston a una victoria por 109-98 sobre los Cavaliers de Cleveland en un duelo entre aspirantes de la Conferencia Este.

Brown también sumó nueve rebotes y ocho asistencias, mientras los Celtics construían una ventaja de 81-55 en el tercer cuarto, barriendo su serie de la temporada de tres partidos ante Cleveland. Tatum anotó seis puntos en el cuarto periodo y terminó con 6 de 16 en tiros de campo en 27 minutos. Payton Pritchard agregó 18 puntos y Baylor Scheierman aportó 16 puntos y 10 rebotes, mientras Boston se colocó a tres partidos del líder del Este, Detroit. Neemias Queta capturó 11 rebotes.

Donovan Mitchell anotó 30 puntos y Evan Mobley tuvo 24 puntos y ocho rebotes por los Cavaliers, cuartos en la clasificación, que habían ganado una cifra máxima de la temporada de siete partidos consecutivos en casa. James Harden terminó con 19 puntos y 10 asistencias.

Boston, que inició una gira de tres partidos como visitante, estará sin el pívot Nikola Vucevic por al menos un mes después de que se sometiera a una cirugía el sábado por la fractura en el dedo anular derecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi
Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

SLP

El Universal

Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, detalló la cifra anual que recibe Lionel Messi.

Checo Pérez finaliza primera carrera con Cadillac en F1
Checo Pérez finaliza primera carrera con Cadillac en F1

Checo Pérez finaliza primera carrera con Cadillac en F1

SLP

El Universal

El piloto mexicano terminó en el lugar 16 beneficiado por seis abandonos en el circuito de Albert Park.

Sergio Pérez y Liam Lawson protagonizan roce en GP Australia 2026
Sergio Pérez y Liam Lawson protagonizan roce en GP Australia 2026

Sergio Pérez y Liam Lawson protagonizan roce en GP Australia 2026

SLP

El Universal

Liam Lawson señaló que Sergio Pérez aún no supera conflictos pasados y fue agresivo en la carrera australiana.

Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 10 Clausura 2026
Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 10 Clausura 2026

Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 10 Clausura 2026

SLP

El Universal

Toluca es el único equipo invicto y recibe a Juárez en el Estadio Nemesio Diez.