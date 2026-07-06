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Triunfan los Rockies con HR de Kyle Karros

Por AP

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Triunfan los Rockies con HR de Kyle Karros
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      DENVER.- Kyle Karros conectó un jonrón de tres carreras al jardín izquierdo en la octava entrada para darle a los Rockies de Colorado la ventaja en una victoria el domingo por 7-6 sobre los Gigantes de San Francisco.

      El batazo de 471 pies ante la recta de Dylan Smith fue el séptimo jonrón de Karros en la temporada y el más largo de su carrera.

      Con el jonrón de Karros, los Rockies suman 122 carreras en la octava entrada o después esta temporada, la cifra más alta de las Grandes Ligas.

      TJ Rumfield tuvo tres imparables, incluido su vigésimo doble de la temporada, y anotó dos veces por Colorado.

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      Hunter Goodman y Troy Johnston aportaron una carrera impulsada cada uno por Colorado, que ganó su novena serie de la temporada, superando su total de toda la campaña 2025.

      Victor Vodnik (3-3) se llevó la victoria tras lanzar una octava entrada sin permitir carreras, mientras que Smith (0-1) cargó con la derrota. Jordan Romano consiguió su quinto salvamento al ponchar al dominicano Willy Adames.

      Rafael Devers conectó sus jonrones 17 y 18, la mayor cantidad del equipo, por San Francisco. Casey Schmitt y Drew Gilbert también se volaron la barda por los Gigantes.

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