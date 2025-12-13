Tsygankov hace doblete en el triunfo de Girona

MADRID.- El delantero ucraniano Viktor Tsygankov anotó dos veces en los últimos 15 minutos mientras el Girona remontaba para lograr una victoria por 2-1 ante la Real Sociedad el viernes, consiguiendo su primer triunfo como visitante en la temporada de la liga española.

Gonçalo Guedes abrió el marcador para la Sociedad con un magnífico gol diez minutos antes del descanso, pero Tsygankov sacó al Girona de la zona de descenso con un doblete decisivo en a los 76 y 84 minutos.

Su primer gol culminó un rápido contraataque tras un buen pase del marroquí Azzedine Ounahi y su segundo tanto fue un ingenioso taconazo a partir de un centro de Alex Moreno.

El resultado significa que el Girona sube al puesto 17, a un punto y tres lugares detrás de la Real Sociedad.

"En la segunda mitad hicimos el ridículo. Cualquier equipo de cualquier división puede vencernos cuando jugamos así. ... Nos desmoronamos por completo", afirmó el centrocampista del conjunto de San Sebastián, Igor Zubeldia.