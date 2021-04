"Tuca" Ferretti critica al árbitro y Salcedo llama "Barbies" a los del América

Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres, criticó el trabajo del silbante César Arturo Ramos, a quien señaló de favorecer al América en jugadas similares.

"Del cuerpo arbitral, siempre los he respetado, pero siento que hoy, el central, inclinó la balanza cuando el América hizo también faltas que merecían tarjetas y no las utilizó. Es mi molestia", dijo "El Tuca", al comparar algunas acciones de ambos conjuntos.

El brasileño también reconoció su inquietud por el mal momento que viven los felinos, ubicados en la posición 11 del Guardianes 2021 (15 puntos).

"Me deja preocupado en la situación de cómo se pierde el partido. Nos suceden cosas que no deben suceder. Los jugadores, después de tener público a favor, cayó en desesperación, metieron intensidad muy grandes, pero creo que nos faltó estabilidad", explicó.

"Crisis no es, porque son jugadas que se toman en la cancha y, cuando no son acertadas, afectan, como las expulsiones. Veo una gran mentalidad y con ganas de hacer las cosas bien".

Los Tigres enfrentan al FC Juárez este miércoles, en su partido pendiente de la fase regular.

Llama "Barbies" a los jugadores del América

Carlos Salcedo, zaguero de los Tigres que fue expulsado en el juego contra el América, no tardó en expresar su inconformidad en las redes sociales.

El defensa central escribió en Twitter: "¡Juego de barbies (sic)! en el futbol existe contacto", en referencia a la jugada en la cual vio la segunda amarilla al barrerse sobre el colombiano Roger Martínez.

Salcedo dejó con 10 hombres a los Tigres en el minuto 56 y al 70 Carioca también vio la tarjeta roja por una dura entrada sobre Álvaro Fidalgo.

El duelo finalizó 3-1 en favor de las Águilas, que siguen aumentando su buena racha en el Guardianes 2021 y aseguran su lugar en la Liguilla.