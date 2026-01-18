logo pulso
Tumban al Barça en un partido de locura en Anoeta

Cuatro palos, goles anulados y errores propios le costaron puntos clave.

Por EFE

Enero 18, 2026 05:50 p.m.
A
Tumban al Barça en un partido de locura en Anoeta

San Sebastián (España), 18 ene (EFE).- La Real Sociedad, gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes, doblegó este domingo por 2-1 al Barcelona en un encuentro loco, en el que el árbitro anuló hasta cuatro goles y un penalti y el equipo azulgrana estrelló cuatro balones en la madera, para ver su ventaja sobre el Real Madrid reducida a un solo punto.

En la primera jugada del partido, a los 28 segundosOyarzabal marcó el 1-0, aunque el delantero internacional estaba en posición adelantada. En la siguiente acción, Pedri rozó el gol con un remate que paró Remiro y otro que se marchó alto.

En el minuto 4Olmo remató a puerta sin problemas para el guardameta local. En el 6Fermín adelantó al Barça con un disparo desde la frontal tras una recuperación, pero Jesús Gil Manzano lo anuló tras revisar el VAR.

A partir de ahí, el equipo de Flick controló la posesión. Olmo volvió a probar desde el balcón del área y, en el 21De Jong marcó, aunque estaba claramente adelantado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Dani Olmo, el más incisivo hasta entonces, perdonó el 0-1 a bocajarro. Después, Lamine Yamal remató fuera y, en la acción siguiente, Guedes lo hizo flojo a las manos de Joan García.

En el 28, el árbitro volvió a anular un tanto del Barça, esta vez de Lamine Yamal, por fuera de juego. En el 31Oyarzabal sí puso por delante a la Real tras rematar un centro de Guedes. Los donostiarras crecieron y Turrientesprobó desde la frontal.

Olmo lo intentó de nuevo y Remiro desvió a córner. En el descuento, el portero local salvó el empate a Lamine, y el VAR anuló un penalti de Zubeldia al propio Yamal por fuera de juego previoCinco golescuatro anulados, y un penalti también invalidado en 45 minutos.

Tras el descanso, Olmo estrelló dos balones al palo en acciones consecutivas. Con la presión visitante, Matarazzoreforzó la zaga y Flick movió el banquillo.

En el 66Remiro y el larguero evitaron el empate de Lewandowski. En el 69Rashford igualó con un cabezazo a pase de Lamine Yamal, pero un minuto despuésGuedes volvió a adelantar a la Real con un gran remate.

Luego, Oyarzabal rozó el 3-1Cubarsí sacó un balón bajo palos y, en el 84Koundé mandó otro al travesaño. En el 88, la Real se quedó con 10 por roja directa a Soler. Ya en el 92Rashford tuvo el empate en un córner olímpico que volvió a escupir la madera, y Remiro cerró con una parada a Roony Bardghji.

Ficha técnica

2 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu (Caleta-Car, m.81), Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez (Aihen, m.68); Turrientes (Gorrotxategi, m.58), Carlos Soler, Brais Méndez (Odriozola, m.58); Guedes, Oyarzabal y Kubo(Barrenetxea, m.68).

1 - Barcelona: Joan García; Balde (Cancelo, m.62), Cubarsí (Gerard Martín, m.85), Eric García, Koundé (Roony, m.85); De Jong, Pedri, Olmo (Rashford, m.62); Lamine, Fermín y Ferrán (Lewandowski, m.62).

Goles: 1-0, m.31: Oyarzabal; 1-1, m.69: Rashford; 2-1, m.70: Guedes.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Turrientes (37), Aramburu (51) y Zubeldia (78) por la Real; y a Eric García (76), Lewandowski (83) y Fermín (85) por el Barcelona. Expulsó a Soler (88).

Incidencias: Partido de la 20ª jornada de la LaLiga EA Sports, disputado en Anoeta ante 36.346 espectadores. Antes del arranque, el tenor y Tambor de Oro de Donostia Xabier Anduaga cantó el himno de la Real. EFE

EFE

Cuatro palos, goles anulados y errores propios le costaron puntos clave.

