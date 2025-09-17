UCL | PSG sigue festejando; Van Dijk arruina reacción del Atleti

Un gol en el minuto 92 de Virgil Van Dijk, después de la capacidad del Atlético de Madrid de igualar un 2-0 en contra, arruinó la reacción del conjunto rojiblanco en la primera jornada de la Liga de Campeones contra el Liverpool.

Esto, después de dos tantos en contra en los primeros cinco minutos y un ejercicio de supervivencia hasta casi el descanso y la reacción de la segunda mitad hasta el empate parcial.

El marcador final fue de 3-2.

Thuram diluye el recuerdo de Cruyff

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El francés Marcus Thuram, con un doblete de cabeza en dos saques de esquina (0-2), apagó este miércoles el recuerdo del neerlandés Johan Cruyff en Ámsterdam, autor de otro doblete convertido ahora en el último vestigio del Ajax que consiguió ganar por última vez al Inter de Milán allá por 1972, hace ya 53 años.

Encargado de liderar el ataque ante la ausencia del argentino Lautaro Martínez, en el banquillo como precaución por molestias en la espalda, Thuram recogió el guante para arruinar una noche especial en el estadio que porta el nombre de la leyenda neerlandesa, ilusionada con volver a ganar al Inter en la noche que cumplió 500 partidos en Europa en sus 125 años de historia.

La última vez que lo consiguió levantó su segunda 'orejona' consecutiva. Ganó una tercera seguida en 1973 y una cuarta en 1995. Lejos quedan ya esos tiempos y el Inter, con dos zarpazos en dos jugadas a balón parado, se lo dejó bien claro.

Y eso que pudo adelantarse el Ajax en el minuto 40, pero Godts erró en el momento clave, en el uno a uno ante Sommer que el meta suizo supo gestionar mejor para hacerse grande y evitar el tanto, justo en el momento en el que las dudas más se cernían en torno a su figura. Desbarató la ocasión más clara del partido y dio oxígeno a su equipo, que reaccionó apenas dos minutos después.

Lo hizo con una conexión cada vez más habitual. El balón parado de Calhanoglu, un especialista, y el remate de Thuram, un portento físico al que se le resistía esta faceta y que poco a poco consigue domar. Atacó el primer palo y Jaros no pudo hacer nada bajo palos.

Obligado a reaccionar el combinado de Heitinga, intentó cambiar el rumbo en la segunda mitad. Misión imposible con otra mala defensa en una acción a balón parado. Idénticos protagonisas. Centro de Calhanoglu, remate de Thuram. Duelo sentenciado. Primera victoria en Liga de Campeones. Necesaria para disipar dudas en muchos sentidos. Chivu y Sommer, reforzados. El conjunto, de nuevo sólido tras la derrota en el clásico italiano ante la 'Juve'.

En Ámsterdam, en cambio, quedó un sabor amargo. El recuerdo del doblete de Cruyff ante los 'nerazzurri' en 1972 se diluyó casi sin oposición. Y lo que apuntaba a ser una noche especial por los 500 partidos en Europa acabó con una nueva decepción en el Viejo Continente.

El PSG prolonga su fiesta

El PSG de Luis Enrique abrillantó su corona europea con una nítida victoria este miércoles en el Parque de los Príncipes ante el Atalanta de Bérgamo (4-0), en la que sobresalieron los goles del georgiano Khvicha Kvaratskhelia (minuto 39) y el portugués Nuno Mendes (51), tras sendas jugadas individuales.

Los parisinos, que se habían adelantado en el 3 gracias al brasileño Marquinhos y que cerraron la cuenta con Gonçalo Ramos (91), iniciaron con este triunfo su defensa de la Champions -lograda por primera vez el pasado mayo ante el Inter de Milán- con notable alto y a solo dos semanas de viajar a Barcelona para el siguiente compromiso de la primera fase del torneo continental por excelencia.

A pesar de las bajas por lesión de dos de sus jugadores con más calidad, Ousmane Dembélé y Desiré Doué, el PSG no tembló en su primer partido europeo con la estrella de campeón y demostró que es uno de los más sólidos favoritos este año.

Lejos de ablandar su ánimo, el tributo que los hinchas rindieron a los vigentes campeones de Europa antes del pitido inicial les sirvió de acicate.

La salida en tromba de los de Luis Enrique tuvo recompensa mientras muchos espectadores aún se acomodaban.

Fabián Ruiz y su zurda de seda pusieron el balón en la boca de gol. El capitán Marquinhos sólo tuvo que empujar. Que el central del equipo estuviese en un puesto normalmente reservado a un delantero centro dice mucho del revolucionario sistema del ex técnico del Barcelona y de la selección española.

Como también resulta innovadora su manera de dirigir en los días de partido. Para evaluar el despliegue táctico de manera más panorámica -algo que ya hacen los entrenador de rugby-, Luis Enrique observó los primeros 45 minutos del partido desde las tribunas de prensa, el segundo partido lo hace de manera consecutiva, tras el del Lens (2-0).

Seguramente le gustó lo que vio en los primeros minutos. Entre el puñado de ocasiones, destacó la de Hakimi, cuyo remate en el 10 se marchó al poste.

Pasado el vendaval francés, el Atalanta tomó aire y se atrevió a incomodar al meta Chevalier, hasta que Khvicha Kvaratskhelia, el mago georgiano del PSG, dijo basta. Una carrera en diagonal de la izquierda hasta el balcón del área terminó con un chute inapelable para el portero Marco Carnesecchi.

'Kvaradona', como los hinchas de su ex equipo del Nápoles apodaron al extremo comparándole con Maradona, hizo honor a su fama.

La renta antes de irse al descanso podría haber sido más abultada. El VAR vio un penalti sobre Marquinhos que había pasado desapercibido para toda la grada y Barcola lo lanzó, displicente, a las manos de Carnesecchi.

Tras el descanso, el PSG volvió a apretar. Nuno Mendes demostró por qué es seguramente el mejor lateral zurdo de la actualidad. A pase de Barcola, eliminó a De Roon y, como si fuese un delantero de pura cera, marcó al palo corto de Carnesecchi.

El 3-0 en menos de una hora de juego fue un Everest demasiado grande para el Atalanta, que había reemplazado en el intervalo al delantero Daniel Maldini, hijo del legendario Paolo Maldini.

Aparte de la incursión de un espontáneo al terreno de juego, neutralizado con cierta dificultad por los agentes de seguridad, el último tercio del partido dejó pocas cosas reseñables, más allá del gol del portugués Gonçalo Ramos en el 91 y de la enorme diferencia entre el vigente campeón europeo y un Atalanta que, bajo la dirección de Ivan Juric, está en plena reconstrucción.

Kane devuelve al Chelsea a la tierra

Harry Kane, viejo conocido del Chelsea, devolvió a los 'Blues' a la tierra, demostrándoles que la Champions League es más complicada que el Mundial de Clubes de la FIFA y les derrotó con un doblete en la jornada inaugural de la competición.

El delantero inglés, el mayor goleador de su país en la Champions desde este miércoles superando a David Beckham, contribuyó al triunfo de su equipo contra un Chelsea que pagó la falta de intensidad en los goles y al que ni los paradones de Robert Sánchez consiguieron salvar.

Los de Enzo Maresca pecaron de novatos en el 1-0, en una jugada que llevó el sello del árbitro español José María Sánchez Martínez por lo surrealista de la situación. En una falta a 35 metros de la portería, Kimmich sacó por raso y la pelota rebotó en el colegiado, por lo que este mandó que se repitiera el saque pero en movimiento. El Bayern movió la pelota con rapidez, Michael Olise batió a su par y puso un centro templado que Chalobah en el segundo palo metió en su portería.

El Chelsea había sido mejor en esos primeros veinte minutos, pero esto es la Champions y un pequeño despiste te manda a la lona.

Sánchez Martínez volvió a ser protagonista minutos después al negar primero un penalti claro de Moisés Caicedo sobre Kane y darlo instantes más tarde. No hubo dudas del derribo del ecuatoriano y Kane, desde el punto de penalti, aumentó la ventaja para los bávaros y su precisión milimétrica desde los once metros. Ha marcado 24 de 25 penaltis con el Bayern.

Parecía esto listo para sentencia, sobre todo cuando Olise encaró en la frontal, con un compañero abierto a su izquierda. Sin embargo, el ex del Crystal Palace se resbaló, el Chelsea salió al contraataque y Cole Palmer, quién si no, revivió a los 'Blues'.

El inglés tiró una pared con Malo Gusto y clavó la pelota en el ángulo. Cien partidos con esta camiseta y 45 goles, una barbaridad para un futbolista que llegó hace no tanto como poco más que un suplente del Manchester City.

Pese a que el juego y la inercia favorecían un impulso del Chelsea, el descanso enfrió el partido y permitió al Bayer reamarse y dominar en la segunda parte.

Debió sentenciar primero Kane, en un disparo a bocajarro que salvó Robert Sánchez, y después Olise, en una de estas paradas que recuerdan a la que le hizo Casillas a Perotti. El extremo galo remató en el punto de penalti con todo la portería abierta, pero el portero español sacó una mano prodigiosa para mantener a su equipo vivo.

Por eso le dolió tanto al murciano la forma en la que llegó el 3-1. Jugó un pase desde atrás, les robaron la pelota y Kane aprovechó que no estaba bien perfilado de cara al arco para acomodar la pelota junto a un palo.

En el ocaso del partido, Andrey Santos se inventó un pase magistral para que Palmer la rozara en una gran definición contra Manuel Neuer, pero el tanto, el broche al partido, fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR.

Ahora sí, final y toque de atención a un Chelsea que aún vivía con el dulce regusto de lo ocurrido en Estados Unidos hace dos meses cuando, contra todo pronóstico, se coronaron en el Mundial de Clubes, y que ya se da cuenta que esta Champions League no tiene nada que ver con aquel torneo de verano.