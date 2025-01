Torneo de Tenis UTS en Guadalajara: Jugadores y Reglas

La temporada de tenis en México suma para este 2025 la primera fecha del Ultimate Tennis Showdown (UTS) que tendrá como sede Guadalajara, en dicho torneo se contará con la presencia de los australianos Nick Kyrgios y Thanassi Kokkinakis, así como del noruego Casper Ruud.

El resto de los participantes ya fue confirmado, la lista la completan los checos Tomas Machac y Jakub Mensik, el francés Adrian Mannarino, el canadiense Denis Shapovalov y el italiano Flavio Cobolli.

"UTS es una experiencia totalmente nueva e indescriptible donde en todo el tiempo estás viendo tenis", expresó Gustavo Santoscoy García, director del evento.

El formato de UTS fue creado por el entrenador Patrick Mouratoglou, el duelo tiene una duración de 32 minutos ya que se juegan en cuatro cuartos de 8 minutos, el vencedor es quien gane tres de esos cuartos, si existe empate se disputa muerte súbita a dos puntos.

"Podría parecer que las reglas son muy complicadas, pero cuando lo ves en el momento las reglas son muy fáciles, es un tenis totalmente nuevo donde la interacción con el público es muy buena", añadió Santoscoy García.

Los ocho tenistas participantes ya fueron divididos en dos grupos para definir los juegos se realizarán en el Centro Panamericano Zapopan del 14 al 16 de febrero.

En el sector A se ubican Casper Ruud, Nick Kyrgios, Denis Shapolavov y Adrian Mannarino, en el sector B están Tomas Machac, Flavio Cobolli, Thanassi Kokkinakis y Jakub Mensik, quienes estarán buscando la mayor cantidad de victorias para embolsarse parte de los 1.4 millones de dólares que repartirá el torneo, el gran vencedor se "lleva el 30% de la cifra total".

Gustavo Santoscoy Arriaga, CEO de GS Sports Management, garantizó que los tenistas confirmados al UTS brindarán espectáculo porque es un torneo de calidad.

"Este es un evento serio, con reglas diferentes, pero un evento oficial y no de exhibición, aquí no vienen los jugadores a ver si pierden o no, aquí cada partido les cuenta dinero y vienen por una bolsa sumamente importante, si dividen el premio entre los tres días que juegan, es mucho mayor de lo que ganan en grandes torneos de tenis", sentenció.