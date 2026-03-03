UNAM contra Toluca, en duelo de invictos

CIUDAD DE MÉXICO.- Pumas y Toluca se enfrentan en la jornada 9 como los dos únicos equipos invictos del torneo y ambos equipos buscaran destronar a su rival.

Los Diablos rojos llegan a la mitad de torneo ubicados en la segunda posición de la tabla general con 18 puntos y a solo uno de diferencia con Cruz Azul, a la cabeza del liderato.

Lo dirigidos por Antonio Mohamed suman tres triunfos al hilo y la victoria de la semana pasada ante Chivas (2-0) reitera el paso firme de cuadro toluqueño en busca del tricampeonato en este apresurado Clausura 2026.

Por su parte, Pumas regresa de Tijuana donde logró rescatar el empate (1-1) para colocarse en el cuarto sitio de la general con 16 puntos.

Con el duelo ante Toluca, los de CU inician la parte más complicada de la temporada pues comenzarán a enfrentarse a los equipos más fuertes de la Liga MX: Sin embargo, los universitarios ya lograron el triunfo ante Tigres y Monterrey.

El encuentro entre felinos y diablos buscará quitarle el invicto a uno y la afición, que espera algo más que un empate, podrá seguir la transmisión del partido este marte 3 de marzo a las 9:10 de la noche desde el Estado Olímpico Universitario.