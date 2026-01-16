logo pulso
Union Berlin logra agónico empate

Por AP

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Union Berlin logra agónico empate

AUGSBURGO.- Marin Ljubicic anotó en el tiempo de descuento y el Union de Berlín, pese a quedarse con 10 hombres, rescató el jueves un empate 1-1 frente al Augsburgo en un partido de la Bundesliga que fue interrumpido en la primera mitad por aficionados que lanzaron pelotas de juguete al campo.

El audaz disparo de larga distancia de Alexis Claude-Maurice justo antes del descanso había puesto al Augsburgo en camino a la victoria. El delantero francés golpeó el poste en otro intento en la segunda mitad.

Las esperanzas de remontada del Union parecían desvanecerse a los 89 minutos, cuando el defensor Derrick Köhn fue expulsado por golpear a Samuel Essende en un hombro con su bota mientras disputaba un balón alto.

Eso no impidió que Ljubicic enviara el balón a la red en tiempo de descuento, cuando el Augsburgo no logró despejar el balón.

Pelotas de juguete y otros objetos volaron al campo mientras los aficionados que protestaban por la programación de partidos de la Bundesliga forzaron una interrupción de cinco minutos en la primera mitad.

Los objetos fueron lanzados desde las gradas a los 32 minutos, cuando el balón salió por detrás de la portería del Augsburgo. Jugadores, suplentes y personal se unieron para despejar el campo antes de que el encuentro pudiera reanudarse a los 37.

Los aficionados mostraron dos pancartas en las que protestaban por la decisión de programar un partido en jueves y pidieron que los encuentros se disputen en el tradicional horario de la tarde del sábado.

Con 18 equipos y una temporada de 34 partidos, los partidos entre semana son más inusuales en la Bundesliga que en otras grandes ligas europeas.

Jugar el jueves fue el resultado del contrato de transmisión televisiva de la liga, que comenzó esta temporada, requiriendo cinco horarios de inicio diferentes para cada fecha de partidos, informaron medios alemanes. Por este motivo en esta jornada hubo también paridos el martes y miércoles.

