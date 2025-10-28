logo pulso
Valerie Camillo será la nueva presidenta del WTA Tour y WTA Ventures

Valerie Camillo, una figura destacada en el mundo deportivo, se une a la WTA para liderar el camino en el tenis femenino.

Por AP

Octubre 28, 2025 05:54 p.m.
Valerie Camillo será la nueva presidenta del WTA Tour y WTA Ventures

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Valerie Camillo será la nueva presidenta del WTA Tour y WTA Ventures a partir del próximo mes, asumiendo el liderazgo del tenis profesional femenino.

La WTA anunció el martes la contratación de Camillo el martes. Comenzará el 17 de noviembre en reemplazo del presidente saliente, Steve Simon.

"Me siento honrada de liderar el deporte femenino número uno del mundo en un momento tan crucial. La WTA ha sido durante mucho tiempo un motor de progreso, superando los límites tanto para las jugadoras como para los aficionados", dijo Camillo.

"Juntos, seguiremos impulsando el crecimiento de este extraordinario deporte y nos aseguraremos de que lidere el camino para las mujeres en todo el mundo", agregó.

Camillo es directora del consejo de Herschend Family Entertainment y de la Fundación de Atletismo de la Universidad de Virginia. Anteriormente supervisó las operaciones comerciales de los Flyers de Filadelfia del hockey sobre hielo y el Wells Fargo Center como presidenta y directora ejecutiva de la división de deportes y entretenimiento de Comcast Spectacor, y ha ocupado cargos de alto nivel con los Nacionales de Washington del béisbol de las Grandes Ligas la NBA.

