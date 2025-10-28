Valerie Camillo será la nueva presidenta del WTA Tour y WTA Ventures
Valerie Camillo, una figura destacada en el mundo deportivo, se une a la WTA para liderar el camino en el tenis femenino.
ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Valerie Camillo será la nueva presidenta del WTA Tour y WTA Ventures a partir del próximo mes, asumiendo el liderazgo del tenis profesional femenino.
La WTA anunció el martes la contratación de Camillo el martes. Comenzará el 17 de noviembre en reemplazo del presidente saliente, Steve Simon.
"Me siento honrada de liderar el deporte femenino número uno del mundo en un momento tan crucial. La WTA ha sido durante mucho tiempo un motor de progreso, superando los límites tanto para las jugadoras como para los aficionados", dijo Camillo.
"Juntos, seguiremos impulsando el crecimiento de este extraordinario deporte y nos aseguraremos de que lidere el camino para las mujeres en todo el mundo", agregó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Camillo es directora del consejo de Herschend Family Entertainment y de la Fundación de Atletismo de la Universidad de Virginia. Anteriormente supervisó las operaciones comerciales de los Flyers de Filadelfia del hockey sobre hielo y el Wells Fargo Center como presidenta y directora ejecutiva de la división de deportes y entretenimiento de Comcast Spectacor, y ha ocupado cargos de alto nivel con los Nacionales de Washington del béisbol de las Grandes Ligas la NBA.
no te pierdas estas noticias
Valerie Camillo será la nueva presidenta del WTA Tour y WTA Ventures
AP
Valerie Camillo, una figura destacada en el mundo deportivo, se une a la WTA para liderar el camino en el tenis femenino.
El Hijo del Santo se despide de la lucha libre con su máscara intacta
El Universal
Tras 43 años en la lucha libre, El Hijo del Santo anuncia su último combate y su retiro como profesional.
El Cibernético revela su plan post retiro en entrevista exclusiva
El Universal
El luchador El Cibernético comparte sus planes para seguir ligado al deporte