Vandalizan mural de Trent Alexander-Arnold

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Un mural de Trent Alexander-Arnold fue vandalizado antes de su regreso a Liverpool para jugar el martes con el Real Madrid en la Liga de Campeones.

La palabra "rata" fue repetidamente pintada sobre la obra de arte, ubicada cerca del estadio Anfield de Liverpool.

Alexander-Arnold enfureció a los aficionados de Liverpool cuando dejó su club natal para fichar con el gigante español en julio.

A pesar de haber ganado dos títulos de la Liga Premier y la Liga de Campeones en una década llena de trofeos en el club, los aficionados lo abuchearon hacia el final de la temporada pasada, algo que provocó que el ex entrenador Jurgen Klopp saliera a decir que "no podría haber estado más decepcionado".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El vandalismo fue eliminado antes de que Liverpool recibiera al Madrid.

En una rueda de prensa el lunes, el actual técnico Arne Slot admitió que no sabía cómo reaccionarían los aficionados.

Alexander-Arnold hizo 354 apariciones para el Liverpool después de surgir de su academia en 2015. Ayudó al equipo a ganar ocho trofeos importantes en ese tiempo, incluido el título de liga en 2020, que puso fin a la espera de 30 años del club para ser coronado campeón de Inglaterra.

Alexander-Arnold no ha participado en los últimos dos partidos del Madrid desde que se recuperó de una lesión muscular.

El entrenador del Madrid, Xabi Alonso, también exjugador del Liverpool, dijo que el defensor necesitaba disfrutar de su regreso.

"Él tiene que tener sus propios sentimientos y disfrutarlo a su manera, así que no voy a decirle cómo debe sentirse", dijo Alonso. "Seguro que su historia es diferente a la mía, él nació y se crió en Liverpool. Lo recuerdo desde joven en la academia y luego llegando al primer equipo y ganando la Liga de Campeones.

"Así que necesita disfrutar ese momento porque es agradable estar de vuelta y para él va a ser bonito".