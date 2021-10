"Vaquero" Navarrete defiende su campeonato ante Joet González

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Emanuel "Vaquero" Navarrete es uno de los peleadores mexicanos más efectivos, quizá sin tantos reflectores a su alrededor, pero que al momento de pararse en el ring suele acabar con sus rivales.

De todos ellos, solo uno lo ha derrotado, hace ya nueve años, en su campaña de debut. Presume a cambio, 34 victorias que lo ubican actualmente como el rey del peso pluma en la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Reinado que defenderá este viernes por segunda ocasión, esta vez ante el estadounidense Joet González, en el Pechanga Arena, de San Diego, California, una cita para la que se siente, "bastante fuerte, han habido cambios en mi cuerpo y siento que la división me ha asentado muy bien", dijo el pugilista nacido en San Juan Zitlaltepec, Estado de México, en la última conferencia de prensa antes del combate.

Navarrete (34-1, 29 KOs) tiene marca de 8-0 con seis nocauts en peleas con un título mundial en juego, una campaña de campeonato bastante ocupada que comenzó en diciembre del 2018 con su decisión dominante sobre Isaac Dogboe para ganar el título mundial junior pluma de la OMB.

Tras defenderlo con éxito en cinco batallas, el 'Vaquero' subió al peso pluma y superó a Rubén Villa por decisión unánime en octubre pasado, para ceñirse el fajín mundial de la OMB. Lo expuso con éxito en abril pasado, noqueando al boricua Christopher 'Pitufo' Díaz.

De cara a su nuevo reto sobre el ensogado, luce confiado de salir bien librado. "Aunque sé que va a ser una pelea difícil, cerca de donde él reside, eso lo va a motivar mucho, viene por su segunda oportunidad de campeonato, es un peleador fuerte que se caracteriza por ir para adelante y eso siempre es complicado para cualquier peleador".

Más allá de las voces que lo ubican ya con la capacidad de trepar a otro peso, el monarca mexicano prefiere ir con calma. "No es algo que considere de momento, estoy en un momento importante de mi carrera, estoy enfocado en esta pelea y después habrá tiempo para pensar en eso, aunque no hay interés de momento de subir de categoría. Hay muchas cosas importantes que encierran el ser campeón mundial, ha desatado cosas buenas en mi carrera y en mi vida personal, para mí es un reto seguir consiguiendo más logros".

Y espera que este viernes, sus paisanos radicados, tanto en Estados Unidos como en la zona de Tijuana, lo arropen para salir con su victoria 35 como profesional. "Agradezco mucho el apoyo que me da la gente en Estados Unidos, espero que no me abandonen en esta ocasión, vengo preparado para todo y me voy a brindar al máximo".