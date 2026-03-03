Varado en Qatar, el árbitro César Ramos
CIUDAD DE MÉXICO.- El arbitraje en nuestro país se encuentra en suspenso, luego de que se revelara que César Arturo Ramos Palazuelos no puede regresar a México por los ataques en Medio Oriente.
El silbante dos veces mundialista (Rusia 2018 y Qatar 2022) está "atrapado" en la capital de Qatar, Doha, luego de que se cerrara el espacio aéreo por el conflicto bélico entre Israel e Irán.
El originario de Culiacán, Sinaloa, se encontraba en Arabia Saudita, ya que fue invitado para dirigir el encuentro entre Al Qadisya y Al-Ettifaq, junto a los árbitros asistentes que forman parte de su tripleta: Alberto Morín y Marco Bisguerra.
Sin embargo, su vuelo de regreso, con destino a Dallas, tuvo que ser desviado a territorio qatarí, por la situación que se vive en Medio Oriente.
