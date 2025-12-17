Vázquez, otra vez en Sueño Olímpico

El entrenador profesional de baloncesto Potosino Richard Vázquez formará parte, por segundo año consecutivo, del staff de entrenadores del Comité Olímpico Mexicano (COM) dentro del programa Sueño Olímpico, reafirmando su posición como uno de los estrategas con mayor proyección en el baloncesto nacional.

El evento se llevará a cabo del 17 al 21 de diciembre, en la categoría U13 femenil, y reunirá a las mejores jugadoras del país, así como a entrenadores de alto nivel, con el objetivo de impulsar el desarrollo temprano del talento rumbo a futuros procesos de selección nacional.

Vázquez cuenta con una destacada trayectoria en el baloncesto profesional, con participación en ligas como la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional, la LNBPF y la ABCMex, defendiendo proyectos deportivos en equipos como Correbasket, Algodoneras de la Comarca y Acereras de San Luis, entre otros. A nivel internacional, ha sumado experiencia en ligas de Estados Unidos como la WBDA y la WBCL, trabajando con organizaciones como Kansas Heir y Oakland Rise.

Gracias a este recorrido, Richard Vázquez se ha consolidado como uno de los entrenadores potosinos vigentes con mayor presencia en el ámbito profesional, destacando tanto por su capacidad táctica como por su enfoque formativo.

Paralelamente, es director del Centro de Formación Femenil Leonas, un proyecto enfocado en el desarrollo integral de niñas y jóvenes atletas, donde se combinan fundamentos técnicos, disciplina y una clara visión de alto rendimiento, fortaleciendo la base del baloncesto femenil en la región.

Asimismo, Vázquez ha participado como ponente en campamentos nacionales e internacionales, compartiendo su experiencia y conocimientos con entrenadores y jugadoras, contribuyendo a la profesionalización del baloncesto femenil.