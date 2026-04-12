Vedat Muriqi queda a dos goles de Kylian Mbappé

MADRID (AP) — Vedat Muriqi se acercó a Kylian Mbappé en lo más alto de la tabla de goleadores de La Liga esta temporada con un doblete el domingo, cuando el Mallorca, amenazado por el descenso, venció 3-0 al Rayo Vallecano.

Doblete de Vedat Muriqi acerca al Mallorca a la salvación

El delantero kosovar anotó con cuatro minutos de diferencia cerca del final de la primera mitad para llegar a 20 y 21 goles en la liga esta temporada, y quedó a dos de los 23 tantos de Mbappé. El atacante del Real Madrid se quedó sin marcar en el empate 1-1 ante el Girona el viernes y no anota en la liga doméstica desde febrero.

Muriqi ha marcado tres goles en sus últimos dos partidos con el Mallorca. También anotó en la victoria 2-1 del equipo sobre el Madrid el fin de semana pasado.

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Jan Virgili fue el otro goleador el domingo para el Mallorca, que ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos para subir al 15to puesto, a dos puntos de la zona de descenso.

El Rayo, que suma una victoria en cinco partidos, se mantuvo un punto por delante en el 13mo lugar.

Oviedo gana en Vigo y sale del último lugar

El Oviedo ganó 3-0 en su visita al sexto clasificado, Celta de Vigo, para dejar el último lugar con su tercera victoria en cuatro juegos.

Federico Viñas anotó dos veces para los visitantes, que no ganaban fuera de casa desde septiembre en Valencia.

Alberto Reina también anotó para el Oviedo, que ascendió esta temporada tras una ausencia de 24 años de la máxima categoría.

El Oviedo, penúltimo, está a seis puntos de la salvación.

Villarreal gana fuera de casa

El Villarreal fortaleció su control del tercer lugar con una victoria por 2-1 en casa del Athletic de Bilbao. Sergi Cardona y Alfon anotaron goles en la primera mitad para los visitantes.

Gorka Guruzeta anotó tarde para el Athletic de media tabla. El club del País Vasco solo tiene una victoria en sus últimos siete juegos en todas las competiciones.

El resultado dejó al Villarreal con 61 puntos, cuatro más que el cuarto clasificado, Atlético de Madrid, que perdió 2-1 ante el Sevilla el sábado.

Betis empatado ante Osasuna

El quinto clasificado Real Betis dejó escapar la oportunidad de recortar distancias con los cuatro primeros tras empatar 1-1 en casa del Osasuna, de mitad de tabla.

Abde Ezzalzouli adelantó al Betis a los siete minutos y Ante Budimir igualó para los locales al transformar un penalti en el minuto 40. El Betis no ha ganado en siete partidos de liga, mientras que el Osasuna tiene una victoria en seis encuentros.

El Barcelona venció 4-1 al Espanyol en casa el sábado para ampliar a nueve puntos su ventaja sobre el Real Madrid, segundo, tras 31 jornadas.

Los árbitros y algunos equipos vistieron camisetas retro como parte de una promoción de "La Liga Retro" en esta jornada.