Volcadura en Durango deja niña muerta y varios heridos

DURANGO, Dgo., abril 12 (EL UNIVERSAL).- La

confirmó este domingo la

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de 3 años y nueveluego de un accidente en el municipio de El Mezquital.Fue elque se reportó al personal de la fiscalía, destacamentado en este municipio, sobre el ingreso de variasderivadas de unaSegún el reporte, un grupo de personas viajaba de "raid" en una camioneta Chevrolet, línea Silverado, color rojo, conducida por, circulando de la cabecera municipal hacia la localidad Pinole Quemado, y a la altura de una curva, el conductor perdió el control de la unidad, para posteriormente volcarse, dándose a la fuga el conductor.De lo anterior tomó conocimiento la, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo sin vida hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la, en tanto, losfueron auxiliados y trasladados para recibir atención médica alAsimismo, elementos de la(PID) ya realiza lascorrespondientes para dar con el paradero de(conductor de la unidad), para ser puesto a disposición del, por la responsabilidad que le resulte.La fiscalía confirmó que lossonde 30 y 23 años, yde 20 y 24 años. Mientras que el resto de los heridos son niños de 6, 4 y 3 años.