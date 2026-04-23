Vence el Bayern al Leverkusen

LEVERKUSEN.- Harry Kane y el colombiano Luis Díaz propulsaron al Bayern Múnich a la final de la Copa de Alemania con una victoria el miércoles 2-0 ante el Bayer Leverkusen.

El gol de Kane en la primera mitad —su 52do tanto de la temporada en todas las competiciones con su club— y la anotación de Díaz en el tiempo añadido bastaron para que el Bayern avanzara a la final del torneo de copa doméstica. Su saldrá de la otra semifinal entre Stuttgart y Friburgo.

La final se jugará en el Olympiastadion de Berlín el 23 de mayo.

Será la primera aparición del Bayern en la final desde que venció 4-2 al Leverkusen para sellar un doblete doméstico en 2000.

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"He echado de menos Berlín", dijo el arquero Manuel Neuer tras una semifinal en la que fue un espectador hasta que tuvo que exigirse con una brillante atajada en vuelo para negar con la wpunta de los dedos el empate de Nathan Tella.

El Bayern, que aseguró el título de la Bundesliga el sábado, sigue en camino a un triplete de trofeos. A partir del martes enfrentará al Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones.

Kane anotó a los 22 minutos tras un saque de banda rápido por la derecha. Jamal Musiala condujo el balón, centró y Díaz lo dejó pasar para que Kane, mejor ubicado, lo empujara por debajo del travesaño.

Los visitantes dominaron la primera mitad y mantuvieron en asedio al arquero Mark Flekken. Acumularon 10 remates a puerta, mientras que los locales no tuvieron ninguno.

Díaz dejó el resultado fuera de toda duda en una jugada de contragolpe, aunque inicialmente le señalaron un fuera de juego cuando Leon Goretzka deslizó el balón por encima. El atacante colombiano no estuvo de acuerdo, moviendo el dedo índice hacia el asistente, y una revisión del VAR confirmó que el Bayern podía comenzar las celebraciones.

El campeón defensor Stuttgart recibe el jueves a Friburgo. Las semifinales se retrasaron un día porque Bayern, Stuttgart y Friburgo jugaron el domingo en la liga local. Friburgo, además, compite en la Liga Europa y enfrentará al Braga de Portugal en

las semifinales.