Vence el León 2-1 a Xolos y llega a lo alto del torneo

El León se instaló, junto con América y Cruz Azul, en lo alto del Torneo Guard1anes 2020 del futbol mexicano, luego de venir de atrás y doblegar 2-1 la noche de este lunes a los Xolos de Tijuana.

Ambos conjuntos ofrecieron un atractivo duelo, debido a que los fronterizos no se encerraron totalmente en su zona defensiva, mientras los Esmeraldas (que lucieron un uniforme completamente negro, poco habitual en ellos), buscaron consistentemente la meta rival, hasta obtener su recompensa.

El primer tiempo el equipo de Pablo Guede estuvo bien parado y lanzó latigazos para tratar de hacer daño, mientras que el León se atascó en la media cancha y no encontró los caminos para hacerle daño al guardameta Jonathan Orozco.

Dos acciones que corrigió el VAR marcaron esos primeros 45 minutos: al 30', Marcel Ruiz de Xolos vio la tarjeta roja por una imprudente entrada sobre Jaine Barreiro, pero el silbante Erick Yair Miranda reculó y lo dejó en amarilla; y en la compensación, una mano involuntaria de Luis Montes, que no había juzgado falta, al revisarla en el monitor, lo señaló penal, mismo que transformó Brayan Angulo al 45+4'.

Con la ventaja, los Xolos buscaron agruparse mejor y soltar veloces contragolpes, pero la insistencia del conjunto de Ignacio Ambriz obtuvo resultado al minuto 56, por conducto de Jean Meneses, quien con un potente disparo superó a Orozco.

Con la igualada los fronterizos flaquearon y fueron castigados por Emmanuel Gigliotti, quien resolvió un pase de Ángel Mena y con fuerte tiro venció la meta fronteriza al 75'.

El Tijuana buscó la igualada, pero no le alcanzó. En la fecha 6 Xolos recibe a Puebla y León visitará a los Bravos de Ciudad Juárez.