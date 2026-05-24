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Vencen Gigantes a Medias Blancas

Harrison Bader conecta un grand slam por segunda vez en seis días

Por AP

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Vencen Gigantes a Medias Blancas
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      SAN FRANCISCO.- Harrison Bader conectó un grand slam por segunda vez en seis días, y los Gigantes de San Francisco vapulearon el sábado 10-3 a los Medias Blancas de Chicago.

      Casey Schmitt pegó un jonrón e impulsó tres carreras, y el dominicano Willy Adames también se voló la barda para ayudar a que los Gigantes cortaran una racha de cuatro derrotas.

      El venezolano Luis Arráez, Matt Chapman y Daniel Susac aportaron dos hits cada uno.

      Los Gigantes habían anotado 12 carreras en sus cuatro juegos anteriores antes de armar un par de entradas grandes el sábado.

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      Bader dio el batazo más importante con su tercer grand slam de por vida como parte de la quinta entrada de seis carreras de San Francisco. El jardinero de 31 años, que también conectó un grand slam contra los Atléticos el lunes, se embasó más tarde con un sencillo dentro del cuadro.

      El cubano Miguel Vargas y Tristan Peters conectaron dos hits cada uno por los Medias Blancas.

      Matt Gage (4-1), el segundo de cuatro lanzadores de los Gigantes, consiguió sus cuatro outs por la vía del ponche para acreditarse la victoria.

      Arráez abrió la cuarta con un triple y anotó con el elevado de sacrificio de Schmitt. El dominicano Rafael Devers y Chapman siguieron con hits consecutivos antes de que Susac conectara un sencillo de dos carreras al jardín izquierdo.

      Erick Fedde (0-5) permitió ocho carreras y 10 hits en 3 1/3 entradas.

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