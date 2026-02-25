Venus Williams cae en primera ronda
Aguantó una hora y 35 minutos, tras desperdiciar dos roturas de ventaja
Chicago.- Venus Williams, de 45 años, cayó este martes en la primera ronda del torneo WTA 250 de Austin (Texas) al perder 6-4 y 6-1 contra la australiana Ajla Tomljanovic.
Venus Williams, ganadora de siete ´grandes´ en su carrera, disputó este torneo con una carta de invitación.
Fue el cuarto torneo de la jugadora estadounidense en 2026 y el primero desde su derrota en tres sets sufrida contra la serbia Olga Danilovic en el Abierto de Australia.
Venus, número 560 del ranking mundial y exnúmero uno del mundo, no gana un partido desde el torneo de Washington del pasado verano, cuando doblegó a Peyton Stearns.
Contra Tomljanovic, número 74 del ránking, Williams aguantó una hora y 35 minutos, tras desperdiciar dos roturas de ventaja en el primer parcial.
Tomljanovic será rival de la estadounidense Iva Jovic, número 18, en la segunda ronda.
