logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Venus Williams cae en primera ronda

Aguantó una hora y 35 minutos, tras desperdiciar dos roturas de ventaja

Por EFE

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Venus Williams cae en primera ronda

Chicago.- Venus Williams, de 45 años, cayó este martes en la primera ronda del torneo WTA 250 de Austin (Texas) al perder 6-4 y 6-1 contra la australiana Ajla Tomljanovic.

Venus Williams, ganadora de siete ´grandes´ en su carrera, disputó este torneo con una carta de invitación.

Fue el cuarto torneo de la jugadora estadounidense en 2026 y el primero desde su derrota en tres sets sufrida contra la serbia Olga Danilovic en el Abierto de Australia.

Venus, número 560 del ranking mundial y exnúmero uno del mundo, no gana un partido desde el torneo de Washington del pasado verano, cuando doblegó a Peyton Stearns.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Contra Tomljanovic, número 74 del ránking, Williams aguantó una hora y 35 minutos, tras desperdiciar dos roturas de ventaja en el primer parcial.

Tomljanovic será rival de la estadounidense Iva Jovic, número 18, en la segunda ronda. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atlético de Madrid avanza a octavos con triplete de Sorloth
Atlético de Madrid avanza a octavos con triplete de Sorloth

Atlético de Madrid avanza a octavos con triplete de Sorloth

SLP

AP

Diego Simeone destacó la importancia de avanzar y la determinación del equipo en el partido.

Atlético de Madrid y Newcastle también avanzan en Europa
Atlético de Madrid y Newcastle también avanzan en Europa

Atlético de Madrid y Newcastle también avanzan en Europa

SLP

AP

El equipo noruego sorprendió al vencer 2-1 en San Siro y lograr un global 5-2 ante el Inter.

Televisa anuncia a Miguel Herrera como nuevo comentarista deportivo
Televisa anuncia a Miguel Herrera como nuevo comentarista deportivo

Televisa anuncia a Miguel Herrera como nuevo comentarista deportivo

SLP

El Universal

Miguel Herrera se integra al panel de TUDN y Televisa para la cobertura del Mundial 2026.

Televisa ficha a Miguel Herrera como comentarista en partido México-Islandia
Televisa ficha a Miguel Herrera como comentarista en partido México-Islandia

Televisa ficha a Miguel Herrera como comentarista en partido México-Islandia

SLP

El Universal

El ex técnico del América se une a Televisa y TUDN para cubrir el futbol mexicano y el Mundial.