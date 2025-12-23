Venus Williams se Casa con Andrea Preti en Palm Beach
Andrea Preti y Venus Williams dan el sí en una boda sorpresa en Palm Beach, Florida, tras una celebración de cinco días.
PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Venus Williams y Andrea Preti están casados, anunció la gran tenista el martes en las redes sociales.
Williams y Preti se convirtieron en esposa y esposo el fin de semana en Palm Beach, Florida, como parte de una celebración de cinco días.
Después de convertirse en la segunda mujer de mayor edad en ganar un partido de individuales a nivel de gira en julio, Williams, de 45 años, agradeció a su prometido, quien estaba en las gradas del DC Open. Preti es un modelo y actor italiano nacido en Dinamarca, según el sitio web IMDB.
Williams no había jugado en un torneo en 16 meses hasta que participó en el evento en Washington.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La campeona de siete títulos de Grand Slam en individuales planea jugar en su 33ª temporada consecutiva en el WTA Tour, comenzando en Auckland en enero.
no te pierdas estas noticias
Venus Williams se Casa con Andrea Preti en Palm Beach
AP
Andrea Preti y Venus Williams dan el sí en una boda sorpresa en Palm Beach, Florida, tras una celebración de cinco días.
Lesión grave de Alexander Isak en Liverpool por entrada imprudente
AP
El analista Jamie Carragher defiende la entrada que provocó la lesión de Alexander Isak en el Liverpool. Isak, quien estaba alcanzando su ritmo, sufre una lesión grave que lo mantendrá fuera de juego por dos meses.
Tragedia en Bekkersdal: 10 muertos por tiroteo en pub de Sudáfrica
AP
Tras el tiroteo en un pub ilegal en Sudáfrica, el propietario enfrenta cargos. La violencia armada golpea nuevamente a la sociedad sudafricana.