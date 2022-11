Verstappen reaviva polémica con "Checo" Pérez y Leclerc

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Por increíble que parezca, Max Verstappen sigue diciendo cosas que reviven el mal trago que pasó Sergio "Checo" Pérez en el Gran Premio de Brasil, cuando no le permitieron subir una posición para superar a Charles Leclerc en la tabla del campeonato de pilotos.

Ahora, tras el Gran Premio de Abu Dhabi, el último del año, el neerlandés dijo algunas cosas que además, hacen recordar la forma en que ganó su primer campeonato mundial, en el 2021.

"Tampoco quieres terminar así (la temporada). Probablemente puedes retrasar a Leclerc, pero, ¿hacer eso es justo? Yo creo que no habría sido la forma más agradable de terminar la temporada", dijo el bicampeón del mundo de la Fórmula 1.

De inmediato los recuerdos sobre la manera en que Pérez hizo algo similar con Lewis Hamilton en 2021 llegaron.

Además, Max señaló que en el equipo no hubo órdenes de hacer eso: "No, no hubo alguna orden para hacerlo, pero también es una decisión muy difícil de tomar".