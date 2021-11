Verstappen se centra en lo que pasa en la pista

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, declaró este jueves en el circuito de Losail, sede del debutante Gran Premio de Catar, el antepenúltimo del campeonato, que él se centra "en lo que pasa en pista y no en lo que sucede fuera de ella", en referencia a su incidente en Brasil con el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes), al defenderse de uno de sus intentos de adelantamiento, acción por la que la escudería del inglés ha presentado una apelación



"No necesito ver las imágenes para analizar lo ocurrido, porque iba dentro del coche, pilotando", explicó Verstappen, de 24 años, que acabó segundo el pasado domingo en Interlagos (Sao Paulo, Brasil), donde se impuso Hamilton -doce años mayor que él-, que recortó a 14 puntos la ventaja del anterior en el certamen.

"Fue divertido, ellos ganaron la carrera y fue una gran batalla", declaró Verstappen, nueve veces victorioso este año, en el circuito de Losail, que este fin de semana alberga el debut de Catar en una prueba del Mundial de F1.

Preguntado acerca de si teme alguna sanción como consecuencia de la apelación de Mercedes, 'Mad Max', con 19 triunfos desde que pilota en la F1 respondió que él sólo se centra "en lo que sucede dentro de la pista".

"No dedico mucho tiempo a los asuntos extradeportivos. Me centro en lo que pasa en la pista, insisto", indicó la joven estrella neerlandesa. "Como pilotos que somos, sabemos lo que se puede hacer y lo que no. Mantenemos batallas duras y solemos frenar lo más tarde posible", añadió el compañero del mexicano Sergio Pérez, con el que ocupa el segundo puesto en el Mundial de constructores, a once puntos de Mercedes, ganadora de los últimos siete títulos.

Sobre el circuito de Losail, que desde 2004 integra el Mundial de motociclismo, pero que debuta este año en la F1, Versteppen indicó que es "muy difícil predecir qué podrá pasar aquí".

"Hay muchas interrogantes. Lo sabremos mejor cuando empecemos a rodar", afirmó.

"Di la vuelta a pie y es una pista que tiene buena pinta. Con curvas rápidas y combinaciones fluidas", opinó el líder del Mundial de Fórmula Uno acerca del circuito que albergará el primer Gran Premio de Catar de la historia de la categoría reina.