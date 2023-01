Víctima de presunta violación de Dani Alves rechazó ser indemnizada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Nueva información se suma minuto a minuto al proceso que lleva el exjugador de Pumas, Dani Alves, quien desde este viernes se encuentra en prisión preventiva y sin derecho a fianza por presunto abuso sexual.

Ahora con la renuncia de la joven de 23 años que presuntamente fue violada por Dani Alves a la indemnización por parte del futbolista brasileño.

De acuerdo con el diario EL PAÍS, la mujer rechazó explícitamente a ejercer ese derecho porque su único objetivo es que se haga justicia y que el exjugador del FC Barcelona pague con cárcel por lo ocurrido.

Dudas en la declaración de Dani Alves

La permanencia en custodia por parte del futbol brasileño se debió a varios factores, dentro de los que destaca una sólida declaración por parte de la joven.

Algo que no sucedió con Dani Alves, quien según fuentes judiciales ofreció tres diferentes versiones, en las que pasó de estar en el baño a destacar que la chica le practicó una felación y no dijo nada para "protegerla".

Las declaraciones del jugador tuvieron contradicciones con las realizadas en un programa de televisión, en las que destacó no conocer a la joven.

"Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida", comentó.