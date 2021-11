Víctor Barrales sigue enrachado

Los buenos resultados continúan para el potosino Víctor Barrales Jr., ahora consiguiendo doble podio de los GTM Pro 3 haciendo dupla con Paul Jourdain durante la séptima y penúltima fecha de la temporada 2021 del festival de velocidad de la Súper Copa, siendo la sede el Autódromo Monterrey, el pasado fin de semana.

En esta ocasión Víctor Barrales Jr., tuvo ahora el reto de hacer equipo con Paul Jourdain en el auto #8 HAAS CNC- Hoosier Racing- Salsa Picante San Luis- Osito Poky, par de jóvenes que por primera vez encararían este formato con cambio de piloto al minuto 25 de competencia.

Ante ello y en un fin de semana marcado por las largas banderas rojas tras la mitad de cada hit, el resultado sería importante, subiendo al podio del round inicial en el tercer sitio de su categoría con unas tribunas que lucieron una estupenda entrada con el público regio disfrutando del sonido de los motores que recorrieron el trazado de 3.4 kilómetros.

Para la segunda competencia el resultado mejoraba, ahora escalando un lugar para ubicarse en el segundo puesto del podio neoleonés, firmándose así el par de podios para una de las duplas que menor edad suman en la parrilla que en esta ocasión tuvo un total de 22 autos, siendo la más nutrida en lo que va del año.

Víctor Barrales Jr., comentó "Me voy con un buen sabor de boca, creo que tenemos cosas por mejorar, pero me sentí muy bien durante este fin de semana. Fue una experiencia totalmente nueva y hacerlo en una pista como la de Monterrey no deja más que experiencia para nosotros".

Y agregó "Agradecer a Paul Jourdain, es un excelente compañero, creo que vamos por un muy buen camino, espero que podamos continuar con este tipo de carreras, siempre buscando el podio y por supuesto el triunfo".

El siguiente y último compromiso del campeonato Gran Turismo México llega con la final del festival de velocidad de la Súper Copa en su temporada 2021, los próximos 11 y 12 de diciembre siendo el Autódromo Miguel E. Abed, de Puebla, la sede.