Victor Gomes, el multicampeón brasileño que llega al América

CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- André Jardine ya es técnico del América y desde ya, ha iniciado la misión en Coapa por la ansiada estrella 14. El técnico brasileño ya posó con los colores azulcrema y se encuentra en Estados Unidos para encarar los duelos de pretemporada.

Pero Jardine, de 43 años, no llega solo al Nido. El medallista de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 será acompañado por su auxiliar Dudu Bressane y el preparador físico Kako Pérez.

El que no estará en el equipo de trabajo de Jardine es Gustavo Leal. El otro auxiliar del brasileño se quedará como el director técnico en el Atlético de San Luis, por lo que quedó ese "hueco" en su cuerpo de trabajo que será cubierto por Victor Gomes, técnico del Palmeiras en categorías inferiores.

Este sábado, el Palmeiras comunica la salida de Victor Gomes, "un técnico multicampeón por la categoría Sub 20". Así lo informó el cuadro albiverde.

"Paulo Victor desarrolló un trabajo de excelencia en el Palmeiras y se volvió una referencia para todos los profesionales de nuestras categorías base. La conquista de la Copa, que era un gran objetivo del club, será recordaba por siempre", dijo la presidenta del equipo Leila Pereira.