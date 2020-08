Víctor Guzmán rompe el silencio, tras su caso de dopaje

Víctor Guzmán, ocho meses después de dar positivo en un examen de antidoping, rompió el silencio, ahora que puede volver a las canchas de futbol.

"Una de las cosas en las que siento que cometí es que quizás no fui profesional las 24 horas del día, en eso estamos trabajando para tratar de ayudar a más personas y más futbolistas de que se cuiden de lo que nos rodea, de lo que uno está expuesto como atleta", dijo el mediocampista, quien regresa a defender la camiseta del Pachuca.

En enero de este año, cuando Guzmán empezaba su segunda etapa con las Chivas, se reveló que el mediocampista no había pasado una prueba antidoping, por supuesto alcaloide, un adictivo y tóxico, derivado de las hojas de coca, de efectos narcóticos y euforizantes, que se utilizan en medicina como anestésico y vasoconstrictor.

El Rebaño tuvo que retornar al "Pocho", aprovechando que la millonaria transferencia no se había completado, y el jugador pasó a la "hielera" en lo aplicaba otras pruebas para deslindarse de este examen.

"La noticia que hay es que gracias a Dios ya se cumplió el plazo que habían puesto las autoridades, pero seguirá mi investigación abierta para seguir colaborando con la ayuda sustancial, pero a partir de hoy puedo integrarme", añadió a Fox Sports, televisora de los Tuzos.

"Tengo que hacer todo ese tipo de cosas de obra sustancial y labor social, en cuestión de seguir aportando para lo que si bien ya se llegó a un acuerdo de que ya se cumplió mi plazo fue porque siempre puse de mi parte y dando más pruebas de lo sucedido y de que estoy libre de cualquier cosa".