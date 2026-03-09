Victor Wembanyama y Fox impulsan a los Spurs
SAN ANTONIO.- Victor Wembanyama anotó 29 puntos, De´Aaron Fox sumó 20 puntos y 10 asistencias, y los Spurs de San Antonio lograron su cuarta victoria consecutiva al imponerse 145-120 a los Rockets de Houston.
Stephon Castle agregó 23 puntos para San Antonio, que ha ganado 15 de sus últimos 16 partidos.
Kevin Durant y Amen Thompson aportaron 23 puntos cada uno para Houston, que permitió su cifra más alta de la temporada en puntos.
Los Spurs (47-17) ganaron la serie de la temporada ante los Rockets por 3-1 y reforzaron su control del segundo puesto de preclasificación en la Conferencia Oeste.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Houston (39-24) cayó al cuarto lugar del Oeste, a medio juego de Minnesota (40-24) y a siete partidos de San Antonio en la columna de derrotas.
Los Rockets, que han alternado victorias y derrotas en sus últimos seis encuentros, permitieron 56 puntos en la pintura, la mayor cantidad de la temporada.
San Antonio repartió 38 asistencias mientras lanzó con un 58% de acierto en tiros de campo, su mejor marca de la temporada, y con un 53% (21 de 40) en triples.
Keldon Johnson añadió 20 puntos para San Antonio, que está a 2 1/2 juegos de Oklahoma City en el Oeste.
no te pierdas estas noticias
Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi
El Universal
Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, detalló la cifra anual que recibe Lionel Messi.
Checo Pérez finaliza primera carrera con Cadillac en F1
El Universal
El piloto mexicano terminó en el lugar 16 beneficiado por seis abandonos en el circuito de Albert Park.
Sergio Pérez y Liam Lawson protagonizan roce en GP Australia 2026
El Universal
Liam Lawson señaló que Sergio Pérez aún no supera conflictos pasados y fue agresivo en la carrera australiana.