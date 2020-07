VIDEO: ¿Qué pasó entre Tigres y Cruz Azul en Copa por México?

Siboldi, te espero afuera. La concha de tu madre: Pizarro

Se calentaron los ánimos al término del partido entre el Cruz Azul y los Tigres, tanto que Guido Pizarro, capitán felino, amenazó a Robert Dante Siboldi, entrenador celeste.

Después de que La Máquina triunfara en penaltis, los miembros de ambos equipos se reunieron para despedirse —que viene prohibido en lo que será el nuevo protocolo de higiene de la Liga MX—, cuando se empezaron a levantar las fricciones.

Primero, Nahuel Guzmán se acercó a decirle algo al uruguayo. Pizarro lo separó pero pronto fue él quien se enganchó con el timonel cementero.

Fue entonces que el líder regiomontano tuvo que ser alejado de Siboldi, con quien compartió varios insultos.

"Te espero afuera. La concha de tu madre", le gritó el argentino al cementero.

Los ánimos se alzaron desde antes, cuando Siboldi se gritoneó con Ricardo Ferretti, cuando éste se encontraba en un palco.

"No dejaré que me griten"

Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, advirtió que no se iba a dejar gritonear por Ricardo Ferretti.

Entrevistado al final del cotejo donde la Máquina venció a los Tigres en las semifinales de la Copa Por México, habló sobre lo sucedido con el entrenador de los felinos.

"No pasa nada, cosas que se quedan en la cancha". Al insistírsele sobre el intercambio con el "Tuca", mencionó: "A raíz de los penaltis se suscitaron gritos y no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar".

Lo ve como cosas del futbol: "Sin duda a nadie le gusta perder, no son amistosos".

Sobre el encuentro, dijo: "Fue un juego muy parejo, un rival difícil, con un gran entrenador. Los goles cayeron a balón parado, táctica fija", dijo a TUDN.

El mal comportamiento del "Tuca"

A Ricardo Ferretti no le importó el protocolo sanitario de la Copa por México, en la cual sus Tigres fueron eliminados por el Cruz Azul en penaltis.

El entrenador felino, quien vio la semifinal del torneo amistoso, fumó un cigarro y después bajó a la cancha sin portar el cubrebocas, como señalan las medidas sanitarias de la Liga MX.

El brasileño aplicó la misma maña que la fase de grupos disputada en Guadalajara. En lugar de estar en el banquillo, observó el cotejo desde arriba, para tener una mejor claridad de la cancha y, a través de un radio, se comunicaba con su auxiliar, Chima Ruiz.

Durante el cotejo, el técnico, nervioso, prendió un cigarrillo. Posteriormente, durante la tanda de penaltis, se enganchó con Robert Dante Siboldi, timonel de La Máquina, al intercambiar gritos.

Tanta fue la molestia que Ferretti decidió bajarse a la cancha y nadie le prohibió el acceso, a pesar de que no estuvo por 90 minutos y de no tener la barrera física colocada.

A Ferretti le valieron las medidas que se han puesto como ejemplo para lo que será la Liga MX.

Aquino se burla de los años de Cruz Azul sin título

Javier Aquino, quien se hizo futbolista en las fuerzas básicas del Cruz Azul, se burló de la sequía de títulos de La Máquina.

Después de perder en penaltis en la semifinal de la Copa por México, se calentaron los cementeros y los Tigres, con amenazas de Guido Pizarro, capitán regiomontano, sobre Robert Dante Siboldi, timonel celeste.

"No ganan nada en 30 años y siguen reclamando", respondió Javier Aquino, referencia al último título de liga conseguido por La Máquina en 1997 (hace casi 23 años).

El oaxaqueño, incluso, señaló a su excompañero en La Noria y en la escuela azul, Julio César Domínguez.

"Cata, anda, hermano, levanta la Copa. Que no mamen. Ganan un partido acá y están festejando".

Aquino debutó en Primera División con la casaca celeste, en 2010. Después de tres años, el extremo firma con el Villarreal de la Liga de España y, posteriormente, con el Rayo Vallecano, pero sin mucha suerte.

Fue entonces que para el 2015 retornó a México pero con los Tigres, club donde ha ganado cuatro títulos de Liga MX.

No olvida la "falta de respeto"

En el 2013 Javier Aquino se despidió de Cruz Azul para irse a jugar a España, al Villarreal.

La salida no fue en los términos más amistosos posible. Aquino aprovechó la cláusula de los seis meses finales en su contrato con los cementeros para salir.

Años después, el extremo regresó, dijo que en España no fue feliz, y firmó con Tigres al ser despreciado por los cementeros, su alma mater.

"Con Cruz Azul teníamos la opción de regresar, tenían mano, pero no quisieron. Cuando mi representante analizó la opción de volver al futbol mexicano, Cruz Azul no quiso, mi representante preguntó que si querían ser la primera opción para negociar la vuelta y dijeron que tenían otras opciones, otros jugadores en esa posición".

Eso para el futbolista, fue una afrenta: "Cuando decido darle el sí a Tigres, Cruz Azul viene, no sé si a ellos se le cerraron las opciones que tenían pero para mí fue una falta de respeto", remató en declaraciones que dio a un canal local en Monterrey.

Después vinieron manifestaciones como la de besar el escudo de Tigres en un pasado juego con los cementeros, para manifestar que de sangre azul, ya nada le queda.

El recordatorio que "Kikín" Fonseca

El altercado que se generó en Ciudad Universitaria tras el encuentro entre Cruz Azul y Tigres en la Copa por México, y las declaraciones de Javier Aquino en las que señaló que La Máquina lleva muchos años sin levantar un título, provocaron que Francisco "Kikín" Fonseca le respondiera al actual jugador de la UANL.

En su cuenta de Twitter, el exjugador le escribió a Aquino y le dejó claro que ambos han formado parte de esos años en los que el cuadro de La Noria no ha podido coronarse "Qué dijiste Aquino? tú y yo somos parte de esos 30 años recuérdalo p.d no encontré tu Twitter".

"Kikín" vistió la playera celeste en 2005 y 2006 donde anotó más de 20 goles en cerca de 50 partidos.

Cruz Azul venció en penaltis a los dirigidos por Ricardo "Tuca" Ferretti y logró su pase a la final del torneo de pretemporada.

Ahora sólo falta el partido entre Chivas y América para definir al rival de La Máquina en el partido por el trofeo de este certamen.

Tigres, el villano favorito de la Liga

Más allá de quién haya empezado los dimes y diretes en el juego por las semifinales de la Copa Por México entre Cruz Azul y Tigres, que provocaron un conato de bronca al final, los regios desde hace años se han encargado de hacerse de una cierta reputación en el futbol mexicano.

El equipo de Ricardo Ferretti se ha colgado la etiqueta de ser los villanos de la Liga MX, al mostrarse como un equipo rudo, que vende cara la derrota y muchas veces no la acepta caballerosamente, además de capítulos que no los dejan muy bien parados.

GIGNAC VS LA VOLPE

Final del Apertura 2016 en Monterrey entre Tigres y América. Ricardo La Volpe técnico del América da instrucciones en su zona técnica hasta donde se acerca André-Pierre Gignac para decirle algo al argentino, y después patearle el balón, lo que desata una gran bronca en la zona de bancas.

NAHUEL GUZMÁN

En el Clásico Regio del Apertura 2017, Nahuel Guzmán le hizo de todo a la afición de Rayados. Se burló de su estadio, les arrancó parte del césped, les dijo "pechos fríos" y se dijo de todo con Ricardo Mohamed, técnico de Monterrey.

GIGNAC VS BOY

El juego del Apertura 2019 entre Chivas y Tigres se calentó en la semana por el ego de Tomás Boy y del francés André-Pierre Gignac, que se pelean ser los máximos ídolos de Tigres. Voy entonces técnico del Rebaño reclamó que Nahuel Guzmán hacía tiempo, Gignac se metió, comenzaron y gritarse, el ex jugador felino le gritó "Yo soy el número 1" y el galo lo retó a verse afuera del campo.

ABUSAN DE VERACRUZ

Los jugadores de Veracruz vivían momentos de angustia al no recibir pagos desde hace ya varios meses. Cómo protesta acuerdan no moverse en los primeros minutos del juego ante Tigres en juego del Apertura 2019, pero los felinos en vez de solidarizarse se aprovechan de la situación y le anotan un par de ocasiones a los escualos, mostrando poca solidaridad.

FERRETTI VS "CHELÍS"

En un partido del torneo regular del Clausura 2019 en el estadio Cuauhtémoc, Ricardo Ferretti va hasta la zona técnica de Tigres donde se encara con José Luis Sánchez Solá, técnico del Puebla. Ambos son echados y el "Chelís" que también se insulta con Guido Pizarro.